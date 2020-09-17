Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сперва врачам: Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым

Вакцинация населения начнется после того, как прививки сделают медицинским работникам
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий
42 полученных дозы хватит только на 21 человека, потому что нужно проводить ревакцинацию

42 полученных дозы хватит только на 21 человека, потому что нужно проводить ревакцинацию

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первая тестовая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым. Правда, республика пока получила только 42 дозы из заявленных трех тысяч.

- Это тестовая партия, первая «ласточка». Сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность около 3 тысяч вакцин. В Минздраве Российской Федерации нам обещали, что до конца сентября постараются этот вопрос решить, - сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, первыми вакцину получат медики, которые работают в «красной зоне» ковидных госпиталей. 42 полученных дозы хватит только на 21 человека, потому что нужно проводить повторную вакцинацию.

- У медиков, которые работают в так называемой «красной зоне», больший риск заражения, несмотря на все меры безопасности. У нас около семи тысяч врачей. Тех, кто работает непосредственно с зараженными коронавирусом - 80-90%, - уточнил замминистра.

Уже после того, как прививки получат медики, будет решаться вопрос о вакцинации населения. После врачей будут прививать сотрудников органов исполнительной власти, поскольку они соприкасаются с большим количеством людей. Напомним, что недавно коронавирус диагностировали у вице-премьера, министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской.

Антон Лясковский привел в пример ход вакцинации против гриппа. В прошлом году был норматив - привить не меньше 40% населения, в этом году его увеличили до 60%.

- Думаю к этим цифрам нам придется в ближайшие годы выходить и по коронавирусу. Чтобы полностью закрыть вопрос, у каждого человека должен быть выработан иммунитет - либо посредством того, что он переболеет, либо с помощью вакцинации, - подчеркнул Лясковский.

КСТАТИ

К концу года в Крыму ждут другой тип вакцины от коронавируса. Она может храниться при температуре +2..+8 градусов. Тестовая партия, которая уже поступила в республику, должна храниться при температуре -18 градусов, а после разморозки ее нужно вводить пациенту в течение получаса. Также требуется повторная вакцинация через 21 день.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Крым приедут 70 врачей и медсестер из Федерального медико-биологического агентства. Специалисты будут работать в местных ковидных госпиталях. Среди них - анестезистки, которые работают в реанимационных условиях. Медработникам не нужна дополнительная подготовка, поскольку они все это время работали в госпиталях с коронавирусными больными.

СПРАВКА «КП»

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам президента России Владимира Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и получила название «Спутник V».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рады, что малыш не заразился: В Крыму новорожденный ребенок не подхватил от матери коронавирус

После появления мальчика на свет женщина не стала отдавать его врачам (подробнее)

Вакцина от коронавируса появится в Крыму до 1 октября

Прививочная компания от COVID-19 будет проводиться двукратно, с интервалом в три недели (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые