Сперва врачам: Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым

42 полученных дозы хватит только на 21 человека, потому что нужно проводить ревакцинацию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первая тестовая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым. Правда, республика пока получила только 42 дозы из заявленных трех тысяч.

- Это тестовая партия, первая «ласточка». Сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность около 3 тысяч вакцин. В Минздраве Российской Федерации нам обещали, что до конца сентября постараются этот вопрос решить, - сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, первыми вакцину получат медики, которые работают в «красной зоне» ковидных госпиталей. 42 полученных дозы хватит только на 21 человека, потому что нужно проводить повторную вакцинацию.

- У медиков, которые работают в так называемой «красной зоне», больший риск заражения, несмотря на все меры безопасности. У нас около семи тысяч врачей. Тех, кто работает непосредственно с зараженными коронавирусом - 80-90%, - уточнил замминистра.

Уже после того, как прививки получат медики, будет решаться вопрос о вакцинации населения. После врачей будут прививать сотрудников органов исполнительной власти, поскольку они соприкасаются с большим количеством людей. Напомним, что недавно коронавирус диагностировали у вице-премьера, министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской.

Антон Лясковский привел в пример ход вакцинации против гриппа. В прошлом году был норматив - привить не меньше 40% населения, в этом году его увеличили до 60%.

- Думаю к этим цифрам нам придется в ближайшие годы выходить и по коронавирусу. Чтобы полностью закрыть вопрос, у каждого человека должен быть выработан иммунитет - либо посредством того, что он переболеет, либо с помощью вакцинации, - подчеркнул Лясковский.

КСТАТИ

К концу года в Крыму ждут другой тип вакцины от коронавируса. Она может храниться при температуре +2..+8 градусов. Тестовая партия, которая уже поступила в республику, должна храниться при температуре -18 градусов, а после разморозки ее нужно вводить пациенту в течение получаса. Также требуется повторная вакцинация через 21 день.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Крым приедут 70 врачей и медсестер из Федерального медико-биологического агентства. Специалисты будут работать в местных ковидных госпиталях. Среди них - анестезистки, которые работают в реанимационных условиях. Медработникам не нужна дополнительная подготовка, поскольку они все это время работали в госпиталях с коронавирусными больными.

СПРАВКА «КП»

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам президента России Владимира Путина, вакцина прошла все необходимые проверки и получила название «Спутник V».

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