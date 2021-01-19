Правительство Крыма сформировало «черный список» из 112 подрядных организаций, которые сорвали сроки по государственным заказам. Впредь данные фирмы, а также их учредители не получат доступа к бюджетным проектам.- Мы собрали информацию со всех наших государственных заказчиков и муниципальных образований и по итогам 2020 года будем ходатайствовать о составлении списка организаций, которые сорвали выполнение строительно-монтажных работ на тех или иных объектах в количестве 112 организаций, - сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов в республике. - Данная информация будет размещена на сайте Совмина и муниципалитетов с указанием объектов и сорванных работ.Региональный реестр недобросовестных подрядчиков станет базовым документом при заключении контрактов в 2021 году и дальше. Причем в него войдут не только названия юридических лиц, но и фамилии учредителей.- При заключении контрактов в первую очередь обращаться к этому списку, и не допустить попадания данных компаний, сверять учредителей этих компаний, чтобы не получилось - они одну компанию закроют, другую откроют. С одними и теми же учредителями не допускается заключение государственных контрактов, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - На частном рынке в бизнесе пускай себя ищут.В целом на реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма в прошлом году было выделено 65,5 миллиардов рублей. Освоено 63,6 миллиарда и еще 1,5 миллиарда сэкономили при фактическом выполнении контрактов.На реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта в республиканском бюджете было предусмотрено 4,62 миллиардов рублей, освоено 4,3 миллиарда. Из 393 запланированных объектов введены в строй 380. Полностью сорвана региональная программа расселения аварийного жилья.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-министра ЖКХ Черняева подвела программа расселения аварийного жильяПротратить 500 миллионов на благоустройство дворов министерство не успело (подробнее)Крым выполнил план по ФЦП за прошлый год на 99,3%Региональная адресная инвестпрограмма реализована на 92,9% (подробнее)