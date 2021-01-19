Нехарактерная для Крыма холодная погода пришла на полуостров на прошлых выходных, принеся с собой не только радость, но и новые травмы. Зимой число обращений в травмпункты возрастает на 30%. По сравнению с 2020-м годом количество обращений уменьшилось, коррективы внесла пандемия.О данных по происшествиям одного периода 2020 и 2021 года КП-Крым рассказала руководитель службы медицины катастроф Крыма Виктория Золотарева.ВЫЕЗДЫ СКОРОЙЗа последнюю неделю бригады скорой помощи выезжали на происшествия 10 тысяч 680 раз, в прошлом году это число было значительно больше - 12 тысяч 392 раза. Это связано с тем, что люди пытаются не звонить в скорую по незначительным причинам, зная, что помощь нужна людям, болеющим коронавирусом.УЛИЧНЫЕ ТРАВМЫИз-за гололеда и снежного наноса за неделю травмировалось 38 человек, за этот же период прошлого года - 126.ПОЖАРЫВ 2020 году за указанный период случилось 2 пожара, в этом году - 3. Чаще всего возгорания происходят из-за неисправной проводки или обогревательных приборов, жители Крыма пытаются согреть помещение, но устраивают пожар.ДОРОЖНЫЕ АВАРИИЗа последние семь дней в регионе произошла 31 дорожная авария. За такой же период 2020 года случилось 38 ДТП. В большинстве случаев автомобильные катастрофы происходили из-за того, что водители не справлялись с управлением.ВЕСЕЛЫЕ ПОКАТУШКИСпокойно также не проходят катания на санках и тюбингах. Только за последние выходные сотрудникам «КРЫМ-СПАС» пришлось выезжать на необорудованные места для катания больше 10 раз. В результате веселых гуляний травмы получили 10 человек, четверо из которых - дети. Больше всего спасательных работ проводится в районе Ангарского перевала и плато Ай-Петри.Кроме того, сотрудникам «Крым-спас» пришлось доставать машины из снега в труднодоступных местах больше 37 раз. В течение двух выходных дней специалисты спасли 50 человек, из них 10 детей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа три снежных дня в Крыму покалечилось 250 человекЗабавы на горках стали причиной повреждений лишь в 20% случаев (подробнее)С замершего крымского озера Сасык-Сиваш спасли лебедейОднако беспокоиться о птицах не стоит – они способны самостоятельно выжить в таких условиях (подробнее)