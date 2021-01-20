Ровно 30 лет назад, 20 января 1991 года, в Крыму прошел первый референдум. В этот день на бюллетенях крымчан был всего один четкий вопрос: «Вы за воссоединение Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора?» Больше 93% голосовавших выбрали вариант «за» и всего 5% - «против». С этого момента и началась история Крыма как автономной республики, но в составе Украины.Без референдума 30 лет назад полуостров не смог бы вернуть себе статус республики и получить все конституционные полномочия, которые позволили ему в 2014 году легитимно оставаться в правовом поле и вновь стать частью России. Такое мнение выразил КП-Крым депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Константин Бахарев.По мнению политика, события тридцатилетней давности можно назвать предтечей для референдума в 2014 году.- Это своеобразная репетиция дальнейших действий на территории полуострова, - считает политик. - Не было бы голосования в 1991 году - не было бы и в 2014. И несмотря на разногласия в этом вопросе, в легитимности процесса референдума 1991 года можно даже и не сомневаться. Достаточно лишь взглянуть на почти полную идентичность результатов этих двух референдумов. Это может говорить лишь о том, что мировоззрение и менталитет крымчан даже за 30 лет ничуть не изменились.По его мнению, если бы Крым до 2014 года оставался обычной областью, то войти в состав Российской Федерации вряд ли бы получилось.- Крымчане как чувствовали себя Россией, так и продолжают чувствовать спустя много лет. Этот выбор они и подтвердили в 2014 году. Крым был и будет важной частью русского мира и в этническом смысле, и территориальном, - добавил депутат.СПРАВКА КПРеферендум о государственном и правовом статусе полуострова состоялся 20 января 1991 года. Тогда большинство жителей Крыма единогласно поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве субъекта СССР и участника Союзного договора. Этот референдум стал первым в истории СССР и Крыма. Толчком к проведению референдума о статусе полуострова послужил процесс суверенизации Украины и возвращение из депортации крымских татар.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт: «Следующий год не поможет Украине вернуть Крым»МИД сопредельного государства хочет усилить давление на РФ в 2021 году (подробнее)Эксперт оценил заявление Киева о неготовности принять Крым обратноРанее Украина признала, что ей не удастся наладить в регионе работу органов власти (подробнее)