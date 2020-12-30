Так называемая международная крымская платформа не поможет Украине вернуть полуостров, и давление на Россию тоже не будет способствовать решению этого вопроса. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в следующем году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. По его словам, в этом может помочь переговорная площадка для координации международных усилий – крымская платформа. Министр уточнил, что есть страны, которые уже подтвердили свое участие в саммите, запланированном на весну 2021 года.- Наверное, в конце 2020 года господину Кулебе нужно в таком декларационном смысле оправдать абсолютно нулевые подвижки Украины в крымском направлении. А другого результата в этом вопросе у внешнеполитического ведомства Украины быть не может, - отмечает Владислав Ганжара.По его мнению, за шесть лет тема Украины стала токсичной для тех стран, которые ее поддерживают по крымскому вопросу и социально-экономическим аспектам. Политолог предположил, что за манипуляциями украинского МИДа стоят представители США.- Наверняка главный заинтересант этих манипуляций - США. Учитывая смену администрации на демократическую, Штаты могут попробовать сыграть этой «крымской платформой», но никаких результатов такая работа не даст. Достаточно вспомнить инициативы экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главу МИДа Павла Климкина, которые много чего обещали по теме Крыма, но ничего не выполнили, - заключил Ганжара.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКиевские власти хотят «креативно» вернуть КрымМИД Украины все еще надеются на возвращение полуострова (подробнее)В Крыму ответили на призыв США вернуть полуостров УкраинеЗаявления американских политиков связаны с предвыборной кампанией за океаном (подробнее)