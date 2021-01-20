Как решить проблему с мусором в Крыму, рассказали ученые

По мнению эксперта, люди сами должны привыкнуть к более экологичному способу утилизации мусора. Фото: "КП" Архив

Чтобы решить мусорную проблему в Крыму, нужно организовать эффективную работу всей цепочки обращения с отходами, считает завкафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра. В первую очередь нужно наладить сбор мусорных отходов, транспортировку, сортировку, переработку и утилизацию ТБО.

По словам ученого, организация системы раздельного сбора мусора, которая в скором времени появится в крымской столице, - это всего одно из направлений работы. Оно будет эффективным, только если правильно перерабатывать мусорные отходы.

Еще в начале 2000-х годов в Симферополе пытались перейти на такой способ утилизации, но тогда это не дало положительных результатов.

- Во-первых, из-за отсутствия культуры раздельного сбора мусора у населения, а во-вторых, из-за отсутствия звена переработки, то есть разделенный при сборе мусор в итоге свозили на одну свалку, - вспоминает Боброва. - Сейчас у нас появляются предприятия по переработке пластика, бумаги и стекла. Этих мощностей пока недостаточно, но постепенно мы ликвидируем этот провал, поэтому можно надеяться, что результаты будут положительными. По крайней мере, можно рассчитывать на повышение культуры обращения с отходами.

Особое внимание нужно будет уделить продуктам жизнедеятельности и пищевым отходам, ведь составляют почти половину от всего объема мусора.

- Поступая в общей массе отходов на полигоны, пищевые отходы гниют и становятся источником поступления в атмосферный воздух так называемых парниковых газов, прежде всего, метана и углекислого газа, которые не просто загрязняют атмосферу, но и усиливают эффект потепления в период глобального изменения климата, - говорит завкафедрой.

Эту проблему можно решить с помощью использования биогазовых установок. В этом случае продуктом утилизации становится биогаз, который можно использовать и в бытовых целях. А образующийся жидкий биоконцентрат после обеззараживания хорошо подойдет для удобрения.

С каждым годом на территории полуострова возрастают твердые коммунальные отходы (ТКО). Единственным решением этой проблемы будет только организация экотехнопарков, ядром которых станут мусороутилизирующие заводы. Но свободных территорий для ТКО в Крыму почти не осталось.

- Отсюда следует, что нам нужны утилизационные заводы. Современные технологии, например, плазменные технологии сжигания, позволяют практически свести на нет выбросы в окружающую среду тех же диоксинов, поэтому бояться таких заводов не стоит, - заключает Татьяна Бобра.

Напомним, уже в конце января в крымской столице установят новые баки для раздельного сбора мусора. Жители Симферополя смогут выбрасывать органические и сухие отходы в разные емкости. Контейнеры планируют поставить сразу в трех районах.

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