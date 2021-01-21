Туристический бизнес Крыма получит деньги за простой в 2020 году

Май-июнь крымские курорты провели без туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымский туристический бизнес получит финансовую поддержку за вынужденный простой в 2020 году. Предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получить такую меру поддержки в размере 12 тысяч 130 рублей на каждого работника за период с июня по декабрь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В Крыму продолжатся выплаты региональной субсидии для пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сфер, - заверил глава региона. - В первую очередь, эта мера поддержки коснется субъектов хозяйствований, деятельность которых была приостановлена или в указанный период была ограничена, а объем предоставленных услуг был снижен.

Данные статистики говорят о падении оборотов в санаторно-курортных учреждениях, туристических агентствах, объектах общепита, культуры, досуга, развлечений, спорта и у пассажироперевозчиков.

Прием документов от пострадавших предприятий и предпринимателей будет проходить с 1 февраля по 31 марта этого года. Форма подачи заявки и условия предоставления финансовой помощи будут предоставлены к указанному сроку. Однако уже известно, что данные о количестве наемных работников будут сверяться с отчетностью в Пенсионный фонд за период с июня по декабрь 2020 года и по состоянию на 1 февраля 2021 года.

Напомним, в период локдауна в апреле-мае 2020 года объекты туристической сферы, ресторанного и гостиничного хозяйства были вынуждены прекратить работу. К пострадавшим отраслям правительство РФ отнесло авиа- и автомобильные перевозки, сферу культуры, физкультуру и спорт, туристический и гостиничный сектор, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению. Предприятиям и предпринимателям, занятым в этих сферах, полагались налоговые отсрочки и финансовая поддержка по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Под эти меры в Крыму попали около 35 тысяч предприятий и ИП, которым полагалось около 3,8 миллиардов рублей госпомощи, в том числе на 2 миллиарда рублей снижение налоговых ставок и отмены в апреле-мае арендной платы за госимущество.

Официально ограничения на прием туристов в Крыму сняли с 1 июля. Однако это не коснулось объекты детского отдыха, которым запретили принимать группы из-за пределов полуострова. При этом в детских лагерях количество проданных путевок не должно было превышать 50% емкости.

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