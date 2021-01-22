Часть Симферополя осталась без воды на целый день

Воды на некоторых улицах Симферополя можно не ждать до самого вечера Фото: Архив "КП"

На полуострове продолжает ухудшаться ситуация с вододефицитом. Помимо проблем с подачей воды, жителям Крыма приходится терпеть и незапланированные отключения.

Так, в пятницу с 6 утра несколько улиц крымской столицы и один поселок Симферопольского района остались без воды до самого вечера. ГУП РК «Вода Крыма» предупредили об этом на своем официальном сайте с вечера прошлого дня.

Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения воду в кранах до 18.00 можно не ждать жителям улицы Матросова и улицы Зои Космодемьянской. Также без воды останется поселок Айкаван, что под Симферополем.

Водоснабжение также ограничили и по следующим адресам:

ул. Матэ Залки;

ул. Киевская (частично);

ул. Коцюбинского;

ул. Гурзуфская;

мк-н Битак (частично);

ул. Суходольная;

ул. Чапаева;

ул. 51 Армии;

ул. Красноармейская;

ул. Студенческая;

Фабричный спуск;

ул. Тургенева;

ул. Фрунзе;

ул. Пограничников;

ул. Гаспринского (частично);

р-н «Старого города»;

пр. Победы;

ул. Лермонтова и прилегающие улицы и переулки;

В пресс-службе предприятия обещают, что как только работы будут завершены, воду по указанным адресам дадут вне графика.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчан пугают аммонием и превышением хлора в водопроводной воде

Спам-рассылка гуляет по чатам и соцсетям уже несколько дней (подробнее)

Насколько безопасна вода в домах симферопольцев

Горожане жалуются на запах и цвет жидкости (подробнее)