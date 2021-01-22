Часть Симферополя осталась без воды на целый день

Воды на некоторых улицах Симферополя можно не ждать до самого вечера
Фото: Архив "КП"
На полуострове продолжает ухудшаться ситуация с вододефицитом. Помимо проблем с подачей воды, жителям Крыма приходится терпеть и незапланированные отключения.
Так, в пятницу с 6 утра несколько улиц крымской столицы и один поселок Симферопольского района остались без воды до самого вечера. ГУП РК «Вода Крыма» предупредили об этом на своем официальном сайте с вечера прошлого дня.
Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения воду в кранах до 18.00 можно не ждать жителям улицы Матросова и улицы Зои Космодемьянской. Также без воды останется поселок Айкаван, что под Симферополем.
Водоснабжение также ограничили и по следующим адресам:
ул. Матэ Залки;
ул. Киевская (частично);
ул. Коцюбинского;
ул. Гурзуфская;
мк-н Битак (частично);
ул. Суходольная;
ул. Чапаева;
ул. 51 Армии;
ул. Красноармейская;
ул. Студенческая;
Фабричный спуск;
ул. Тургенева;
ул. Фрунзе;
ул. Пограничников;
ул. Гаспринского (частично);
р-н «Старого города»;
пр. Победы;
ул. Лермонтова и прилегающие улицы и переулки;
В пресс-службе предприятия обещают, что как только работы будут завершены, воду по указанным адресам дадут вне графика.
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