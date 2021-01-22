Флэшмобы и конкурсы: Что ждет студентов Крыма в Татьянин день

День студента в России отмечают 25 января Фото: Архив "КП"

25 января отмечается День российского студенчества. Несмотря на то, что крымские вузы продолжают работать дистанционно, студенты смогут отметить свой день. Правда, некоторые мероприятия все же пройдут в онлайн-формате.

- В каждом структурном подразделении запланированы различные мероприятия, но они пройдут в большей степени в онлайн-формате, - сообщила Наталья Кармазина, начальник управления организационно-административной политики Крымского федерального университета им. Вернадского.

В 11.00 в КФУ запланирован телемост студентов университета с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Например, в студенческом спортклубе КФУ «Грифоны» готовят квест-интеграцию, в котором могут участвовать студенты различных университетов, вузов и общественных организаций. Мероприятие начнется в 15.00 в спортивном зале Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.

- Набираются команды по пять человек. Они будут проходить задания на логику, смекалку, на развитие интеллекта. Конечно, будут задания и на спортивную тематику. У каждого структурного подразделения есть возможность проявить себя и получить достаточно много призов, - говорит председатель клуба «Грифоны» Валерия Демченко.

Еще одно мероприятие для студентов проведут на ледовом катке в торговом центре. В этом году Крым присоединится ко всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь 2021».

- Ребят ждут зажигательные танцы, конкурсы и призы. Участие в спортивном празднике совершенно бесплатное, - сообщили в Министерстве спорта РК.

Демченко отметила, что впервые такое мероприятие организовали в Москве, а в этом году провести спортивную ночь для студентов может каждый регион, где есть ледовый каток. В Крыму акция начнется в 20.30 в ТРК «Меганом» Тем, кто захочет поучаствовать, нужно будет предъявить студенческий билет.

В программу войдет выступление профессиональных фигуристов, массовое катание и участие во флешмобе.

Кроме того, крымские студенческие отряды готовятся к старту республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант».

- С 28 января по 7 февраля ребята будут ездить в удаленные населенные пункты Крыма как добровольцы. Основной упор будем делать на благоустройство территории, прилегающей к памятникам Великой Отечественной войны. В тех поселках, где не самая сложная ситуация с коронавирусом, студенты проведут в школах открытые уроки по профориентации с соблюдением всех санитарных норм. Также будут помогать пожилым людям в благоустройстве их территорий, - рассказал командир Крымского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Владимир Кайданский.

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