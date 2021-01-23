Какой район Симферополя оказался самым криминальным

За год в столице в среднем регистрируют от 4000 до 5500 преступлений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Симферополь - один из самых криминальных городов Крыма. Жители столицы все чаще покупают себе перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие, потому что чувствуют себя незащищенными. За год в столице регистрируют в среднем от 4000 до 5500 преступлений.

Вооружившись статистикой от МВД по Симферополю, «Комсомолка» решила выяснить, какой район столицы является самым криминальным.

ОБМАНЫ И НАРКОТОРГОВЛЯ

В конце 2019 года чаще всего уголовные дела возбуждались по статьям «Мошенничество» и «Незаконный оборот наркотиков». Число зарегистрированных заявлений самое высокое в Киевском районе - 1 тысяча 741 случай, в Железнодорожном районе - 1 тысяча 515, а в Центральном - 1 тысяча 260.

По категории «Убийство» возбуждено 13 уголовных дел. Больше всего в Киевском районе - 8 случаев, в Центральном районе - 4, а в Железнодорожном - 1 случай.

По статье «Грабеж» полицейские завели 102 дела. В Железнодорожном районе - 25, в Центральном - 47, в Киевском - 30.

Разбойные нападения за 2019-й год совершались 22 раза. Чаще страдали жители Киевского района - 9 заявлений, и Железнодорожного - 8. В Центральном районе статистика немного лучше - всего 5 случаев.

Криминальная статистика Симферополя

Мошенничество в Симферополе случалось 736 раз. Чаще всего в Киевском районе - 309, поменьше в Центральном - 231 случай, в Железнодорожном - 196. Кражи в квартирах и домах столицы чаще происходили также в Киевском районе - 41 случай. За ним идет Центральный - 30, дальше Железнодорожный - 21 случай.

Кроме того, в столице зафиксировали 61 факт незаконного оборота оружия. В Киевском районе - 23, в Центральном - 20, а в Железнодорожном - 18. Автомобили у симферопольцев угоняли 19 раз, в Центральном и Киевском районе по 7 раз, и 5 раз в Железнодорожном.

Также фиксировалось большое количество уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков - 406 случаев. Больше всего в Киевском районе - 162, не намного меньше в Железнодорожном - 161, и самое низкое число в Центральном районе - 83.

За хранение наркотиков и психотропных веществ за 12 месяцев 2019-го года задержали 140 человек. В Центральном районе - 57, в Железнодорожном - 54 и в Киевском - 29.

КОРОЛЬ КРИМИНАЛА

Выходит, что королем криминала в Симферополе стал Киевский район, второе место занимает Железнодорожный, а третье - Центральный. Он также становится самым безопасным районом столицы.

При этом в полиции утверждают, что делать подобную статистику не совсем корректно, ведь нужно учитывать количество проживающих в той или иной местности людей. Чем больше концентрация граждан, тем больше преступлений.

Если посмотреть с этой точки зрения, все становится на свои места, ведь Киевский - самый густонаселенный район Симферополя, там проживает 161 тысяча человек. В Центральном районе зарегистрировано 99 тысяч, в Железнодорожном - 80 тысяч.

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