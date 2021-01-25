Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 января: Коронавирус обнаружили у 192 человек за сутки

За истекшие сутки крымскими лабораториями на коронавирус было обследовано 2428 человек. Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение по коронавирусу проходят 4076 человек, стационарное - 2547.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с самого начала пандемии в Крыму выявили 31339 положительных на Covid-19, с выздоровлением выписано 25138.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зафиксировали 192 случая коронавируса, из них семь пациентов переносит болезнь в легкой форме и без симптомов.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 172 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки крымскими лабораториями на коронавирус было обследовано 2428 человек. За 24 января количество выздоровевших составило 35 человек, а за весь период пандемии - 25 138 человек.

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Вчера на коронавирус в лаборатории полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 3335 человек. Количество выздоровевших за весь период – 25103 человека.

В городе-герое статистика все еще не радует. Только за последние сутки коронавирус выявили у 101 человека. Об этом сообщили на сайте Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9006. 8152 человека уже выздоровели с отрицательным тестом.

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