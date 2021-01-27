Бык-стриптизер и леопардовое белье: От каких подарков избавляются крымчане после Нового года

Зимние праздники уже позади, поэтому крымчане решили избавиться от ненужных подарков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и пришло время, когда новогодние праздники остались позади. Елку пора убирать, елочные игрушки прятать, а от ненужных подарков избавляться. Не пропадать же добру зря. Поэтому некоторые крымчане решили продавать в интернете бесполезные безделушки, подаренные во время зимних праздников.

«Комсомолка» нашла самые забавные ненужные презенты в этом году, которые крымчане решили продать на «Авито» сразу после новогодних праздников.

НЕОБЫЧНЫЙ СИМВОЛ ГОДА

Самым распространенным подарком среди крымчан был, конечно же, бык. На площадках по продаже символ года можно найти во всех его воплощениях. Всего за 400 рублей можно обзавестись быком-стриптизером. В описании товара продавец называет это «игрушкой для взрослых», которая работает от батареек. А при включении животное открывает плащ и показывает все свои достоинства.

Чудо-игрушка открывает плащ и показывает все свои достоинства. Фото: "Авито"

Чуть ниже по списку красуется бык-антистресс за 500 рублей. Только вот выглядит он так, будто сам уже очень давно нуждается в психологической помощи.

Бык-антистресс выглядит очень уставшим... Фото: "Авито"

БЕЛЬЕ НЕ ПО РАЗМЕРУ

Всего за тысячу рублей можно купить леопардовый бюстгалтер известного бренда Victoria’s Secret. Хозяйка уверяет, что хоть подарок она уже успела немного поносить, хуже он от этого не стал.

- Сексуальный бюст в идеале, - написано в описании. - Пуш-ап хороший, красиво и надежно собирает грудь.

Модный бюстгалтер оказался не по размеру. Фото: "Авито"

МЫЛЬНЫЕ РОЗЫ

Топ ненужных подарков пополняет эксклюзивная керосиновая лампа за две тысячи рублей и шкатулка в виде яйца. Продавцы отмечают, что избавляются от вещи без всякого сожаления.

Композицию мыльных роз тоже решили выставить на сайт обновлений. Фото: "Авито"

Кому-то на Новый год вместо букета белых роз подарили более практичный презент - композиция из мыльных роз. Хозяйка не растерялась и решила сразу же выставить необычный сюрприз на продажу.

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