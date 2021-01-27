В Крыму появится уникальная плавучая платформа для очистки воды

На сегодняшний день мониторинг загрязнения водной среды в Крыму происходит с помощью искусственных спутников. Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Ученые Крымского федерального университета разрабатывают устройство для отслеживания загрязнения воды на полуострове. Для этого они будут использовать цифровую голографическую микроскопию.
Разработка будет выглядеть как плавучая платформа с солнечными модулями и батареями. Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского
- Распознавание микроводорослей, микропластиков и других частиц биологического или техногенного характера позволит нам разработать прибор, который будет способен не только собирать данные о загрязнении морской среды, но и бороться с ними путем объединения мусора в один конгломерат, предотвращая дальнейшее распространение, - рассказывает доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрий Полетаев.
Разработка будет выглядеть как плавучая платформа с солнечными модулями и батареями. Без подзарядки конструкция сможет работать целые сутки.
Сегодня мониторинг загрязнения водной среды в Крыму происходит с помощью искусственных спутников. Они собирают все нужные данные о количестве грязной воды и проводят анализ ее состояния. Но так как таким образом невозможно обнаружить все мельчайшие микрочастицы, представляющих опасность для рыб и других морских обитателей, прибор будет отслеживать воду с помощью цифровой голографической микроскопии.
- Начало только положено, еще очень большой пласт работы ждет впереди. В планах работа по открытию востребованного в Республике Крым направления подготовки специалистов, связанного с морским приборостроением, - добавляет Полетаев.
В реализации проекта участвуют шесть человек. Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского
В реализации проекта участвуют шесть человек. В рабочую группу входят также студенты и аспиранты. Сейчас ученые разрабатывают действующий прототип устройства. Все результаты исследования уже опубликованы в научном журнале AIP Conference Proceedings.
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