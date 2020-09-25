Воды станет больше: Ученые разработали систему очистных сооружений Крыма

Такие системы будут располагаться на дне водоемов Фото: Архив "КП"

Проблема засухи на полуострове волнует крымчан уже не первый год. С тех пор, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, воды в республике становилось все меньше и меньше, а в 2020-м ее уровень приблизился к критичной отметке.

Чтобы решить проблему, крымские ученые разработали уникальную систему активной биологической отчистки, которая сможет обеспечить воду, пригодную для полива.

По мнению доцента кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Владимира Подопригоры, такие системы будут располагаться на дне водоема. Их специально адаптируют для забора воды насосом.

В каждой из зон водоема поддерживается жизнь разных типов бактерий, которые разлагают азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов, а основное условие активной биологической очистки - это непрерывная работа насосов.

- Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями, - рассказал специалист.

Очистная система уже успела себя зарекомендовать во время использования в прудах для разведения рыб и в фонтанах Севастополя.

Накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены около очистных сооружений. Оттуда будет поступать очищенная химическим способом вода, а затем поступать в ставки уже для биологической очистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.

На данный момент уже достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов полуострова.

До и после установки очистных сооружений. Фото: Пресс-служба КФУ

В первую очередь, дефицит поливной воды решат в селе Первомайское, так как там находятся предприятия, которым необходима вода для полива земли и выращивания овощных культур, кормов для животноводства.

Водоемы объемом 60 и 100 тысяч кубометров полностью покроют потребность этих предприятий в поливной воде. Также несколько прудов для рекреационной зоны полива садов сделают и в Черноморском.

Самой затратной частью системы являются биокерамические гранулы, которые заселены специальными сообществами бактерий, но поскольку вода из накопительных ставков будет полностью ориентирована на полив, государство возместит до 90% вложенных по программе «Мелиорация».

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