Интим не предлагать, только душевные беседы: Кто такие «друзья на час»

Большинство друзей просят от 500 рублей в час Фото: Архив "КП"

Что делать, если хочется рассказать свой самый страшный секрет, а некому? Или есть страх получить осуждение в ответ на свои откровения от знакомых? Некоторые обращаются к психологу, но в последние годы появилась еще одна смежная «профессия» - друг на час. А говорили, дружбу за деньги не купишь!

В среднем стоимость услуг собеседника, который обещает выслушать, понять и простить, колеблется от 500 до 2500 рублей за час. Правда, чеки за поход в кафе, билеты в кино или театр, обычно оплачивает не «друг», а тот, кто его заказал.

ПОДРАБОТАТЬ И ПОБОЛТАТЬ

Итак, открываем популярный сервис объявлений, который буквально пестрит нужными предложениями. Правда, большинство пользователей зарегистрировались совсем недавно. Листаем и находим более-менее подходящее объявление. Василий, мужчина средних лет, предлагает «облегчить проблемы на работе и дома с помощью душевной беседы или прогулки». Он просит 500 рублей за час своего времени. В телефонной беседе выясняется, что мужчина попал под сокращение на работе, где был менеджером по продажам оборудования.

- Не работает мое объявление, за все это время никто так и не позвонил. Я хотел, чтобы это было моим заработком, пока не найду работу, но что-то пошло не так, - сетует Василий.

Листаем дальше… Молодая девушка Анастасия Абрамсон выставила несколько своих фото. Была зарегистрирована пару месяцев назад, но уже есть шесть положительных отзывов и пять «звездочек».

- Общаемся на выбранную тобой тему, все остается между нами. Можем говорить о чем-то важном для тебя, о грустном/радостном, да и просто ни о чем, ведь иногда хочется просто услышать чей-то голос, - говорится в объявлении.

Настя работает по предоплате - 600 рублей в час. «Встречи» происходят только онлайн - так безопаснее, объясняет девушка в личной беседе.

- Вообще я юрист по образованию. Мне 20, но я уже сменила несколько профессий. Была риэлтором, флористом, администратором в кафе и даже продавцом в секс-шопе. Уволилась пару месяцев назад, но поняла, что мне интересно общаться с людьми, слушать их истории из жизни. Вот и решила разместить такое объявление, - признается Настя.

ЗВОНЯТ ИЗВРАЩЕНЦЫ!

Правда, потенциальные заказчики часто не оправдывают ожиданий. В основном от девушки хотели отнюдь не душевной близости, а исключительно физической:

- Почему-то звонят извращенцы. Людей, которые действительно хотят поговорить не так много. Большинство думает, что это как бы проституция онлайн или секс по телефону. Но это не мой вариант. Поэтому избегаю личных встреч.

Анастасия Абрамсон. Фото: avito.ru

Все клиенты - мужчины. За все время Насте не позвонила ни одна девушка, чтобы поделиться тем, что накипело.

- Мне ни разу не звонил человек с обычной бытовой проблемой. Чаще всего обращаются с такими вещами, которые в голове не укладываются. Например, сын переживает, что периодически ведет половую жизнь с матерью, хотя это их обоюдное желание. Еще был мужчина, который стал женщиной, и имел близость с мужчиной. Таким я аккуратно советую обратиться к психологу, - делится Анастасия своим опытом работы.

Теперь девушка хочет получить дополнительное образование и стать психотерапевтом, чтобы оказывать квалифицированную помощь тем, кто в ней нуждается.

БЛИЗКИМ НЕ РАССКАЖЕШЬ, А К ВРАЧУ ИДТИ НЕ ХОЧЕТСЯ

Виктория Таболько работает «другом на час» уже около года. У девушки за плечами диплом психолога и несколько лет опыта в психологической поддержке на экстренной линии 112.

- Было время, когда я сама находилась в крайне тяжелом моральном состоянии, и не хотелось ни психологов, ни психотерапевтов. Хотелось чтобы кто-то по-человечески выслушал и побыл рядом, обнял мысленно. Тогда становится капельку легче. Близким показывать такое жуткое состояние, как правило, не хочется. А вот такому онлайн-собеседнику можно. Так и возникла идея быть другом на час, - рассказывает Виктория.

Виктория Таболько. Фото: личный архив

Прием у нее стоит 600 рублей, все беседы тоже проходят онлайн, поскольку, по словам Вики, такой формат удобен самим заказчикам. Да и к одному региону привязываться не нужно. На странице у Вики много положительных отзывов, есть и постоянные клиенты.

- Я много бесед не беру, нужно сохранять ресурсы, чтобы оказывать помощь качественно. Очень много энергии уходит на каждого, ведь я проникаюсь историями людей, пропускаю их боль через себя. Есть уже и постоянные любимые клиенты, которые нашли в моем лице поддержку и опору, - продолжает профессиональная подруга.

Обращаются к ней за помощью в основном девушки: у кого-то проблемы с уверенностью в себе, или хочется улучшить отношения с супругом, разобраться, стоит ли сохранять брак. Есть и те, кто не понимает, какие цели ставить перед собой, куда двигаться дальше. Бывают и очень грустные случаи: кто-то пытается пережить смерть близкого человека, расставание с партнером или понять, что делать с нежелательной беременностью.

А вот парни, на удивление, совсем не пишут и не хотят решать проблемы в таком формате. Виктория считает, что сильный пол просто боится проявить слабость:

- На самом деле, искренне делиться чувствами - это настоящая сила. Искренности люди боятся. Боятся быть уязвимыми.

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