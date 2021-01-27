Дегустационные залы и винодельни Крыма в 2020 году посетило полмиллиона туристов

Интерес к крымскому виноделию и локальной кухне растет Фото: Анна КИРИЕНКО

Дегустационные залы и винные предприятия Крыма в прошлом году посетили около полумиллиона туристов. Спрос на энограстрономические туры ежегодно растет в среднем на 17%, и Крым входит в пятерку регионов, куда приезжают познакомиться с культурой виноделия и локальной кухней.

- По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний в 2020 году винодельческие предприятия и дегустационные залы посетили 500 тысяч человек, - сообщил на конференции «Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - По данным национального туроператора «Алеан», в топ-5 гастрономических регионов входят Крым, Краснодар, Калининград, Ростовская область и Астрахань. Средний чек такого тура составляет около 70 тысяч рублей на человека.

Каждый десятый турист путешествует по стране с целью узнать гастрономическую культуру народов и регионов. Интерес для гурманов в Крыму представляют #Ноябрьфест, туристические маршруты «Винные дороги Крыма», «Винные дороги Боспорского царства» с посещением тарапанов - древнегреческих давилен винограда, вырубленных в скале. В этом году к ним прибавится масштабный проект на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма.

- Это будет нечто необыкновенное, знаковое мероприятие для всей страны - открытие эногастрономического парка на территории комплекса Mriya, - уверен глава Минкурортов. - Надеюсь, что все пройдет по плану, и весной этого года он откроется для широкого посещения. Ожидается около 100 тысяч посетителей в год, думаю, будет больше. По экспертным оценкам проект не имеет аналогов в мире.

Параллельно Крым продолжит эногастрономические сессии в крупных городах, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Участвующие в проекте рестораны предлагают своим гостям специальный сет из крымских блюд и вин, а в подарок посетители получают ваучер на бесплатное посещение одного из фестивалей в Крыму. На #Ноябрьфест, который проходил в 2019 году, это позволило привлечь около 12,5 тысяч гостей.

- В период низкого сезона приехать в Крым и посетить на выбор 35 виноделен, поездить по хозяйствам, попробовать их продукцию, - пояснил Волченко. - Кроме прямого турпотока, эти мероприятия создают эмоциональный заряд, поскольку пробовать вино в месте его произрастания - большое удовольствие.

Напомним, в 2020 году туристический поток в Крым составил 6,5 миллионов человек. Официально сезон стартовал с 1 июля, но с ограничениями на посещение объектов и обязательным соблюдением масочного режима.

Для курортного Крыма в премиум сегменте эногастрономический туризм оказался чуть ли не единственным козырем: спрос на гастротуры вырос в несколько раз, а площадок явно не достаточно.

По приблизительным подсчетам, только каждое второе винодельческое предприятие имеет инфраструктуру для туристического обслуживания.

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