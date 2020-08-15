Прибыль выросла в 7 раз: Чем Крым удивил богатых туристов в курортном сезоне 2020

Среди популярных локальных продуктов Крыма - черноморские мидии Фото: Анна КИРИЕНКО

Этим летом Крым получил такого туриста, который при других обстоятельствах вряд ли оказался бы на полуострове. Закрытые границы вынудили миллионы отпускников искать место для отдыха и путешествий внутри страны. И не просто искать - пробовать, сравнивать, делать выбор и принимать решение: есть желание оказаться здесь вновь или на этом хватит.

СПРОС ВЫРОС В ДЕСЯТКИ РАЗ

Интерес к гастрономическому туризму этим летом небывалый. Попробовать Крым на вкус стремятся в первую очередь те, кто уже привык через органолептические рецепторы познавать географические широты. Мировая туристическая индустрия уже на треть строится из стремления людей попробовать пиццу в Неаполе, а суши - в Японии. И Крым для гастротуристов - земля неизведанная.

- Этим летом к нам приехали гости, которые понимают, что такое гастрономический туризм, винный туризм, и мы со своими гастротурами оказались как никогда востребованы, - рассказывает гастроэксперт, руководитель проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова.

- Эта публика в Крыму первооткрыватели, они были здесь либо глубоко в детстве, либо никогда. И тем ценнее их удивление и даже восторг. Одни мои туристы сказали прямо, что ехали в Крым от безысходности и максимум впечатлений рассчитывали получить от Крымского моста. Но полуотсров гастрономический их поразил. Поэтому в этом году у нас всплеск интереса в десятки раз, и локаций явно не достаточно: большинство виноделов не готовы проводить дегустации на виноградниках от рассвета до заката, и к некоторым нужно записываться за месяц-полтора. А столики в ресторанах бронировать за несколько суток.

Даже кусок сыра может стать объектом экскурсионного показа, если его делает фермер Фото: Анна КИРИЕНКО

Для курортного Крыма в премиум сегменте эногастрономический туризм оказался чуть ли не единственным козырем. Конечно, природные ландшафты и историко-культурные достопримечательности уникальны в каждом регионе. С гастрономией все намного интереснее - она не повторяется и вкус у одних и тех же продуктов на разных территориях иной.

- Это наша фишка, способная привлечь туриста высокого класса. Вино, сыр, морепродукты, фрукты и овощи, даже походы по базарам интересуют таких гостей, - говорит Большакова. - Нужна поддержка фермерам и виноделам, чтобы строить диджитал-центры и серьезно организовывать работу, в том числе по доставке фермерской продукции потребителям на материк.

С УДИВЛЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

У туристического гида, директора ООО «Туроператор СНП-Крым» Ивана Коваленко собственный рейтинг крымских ресторанов и кафе. Когда летом пошел турист с особыми запросами, Иван решил действовать проверенными кухнями и не искать особых изысков.

- На самом деле шоу таким гостям не нужно. Имея опыт обслуживания в хороших ресторанах, они весьма скрупулезно относятся к нашему общепиту. Но после посещения пары ресторанов отзывов хороших много. И такой искренний, хотя по статусу сдержанный восторг от чебуреков в кафе у подножия Мангупа, от кофе в джезве на песке, от свежеподжаренной барабули, - отмечает Коваленко.

- Да, клиент приехал гастрономически ориентированный, который не стесняется потратить большую сумму на обед, но торговаться по стоимости экскурсии, или возмущаться цене отеля. Наши морепродукты вызывают восторг, особенно сарган и луфарь в этом году на пике популярности. Всех поражает мясистость донузлавских устриц и их цена по 200 рублей за штуку провоцирует гостей наесться впрок. И, мое любимое - переворот сознания на 180 градусов после дегустации хороших крымских вин.

Подача, вкус, атмосфера и настроение - это хочет получить гость за свои деньги Фото: Анна КИРИЕНКО

Требовательный и платежеспособный клиент с интересом к аутентичной кухне поменял в этом сезоне политику некоторых ресторанов. Из хорошего - уровень обслуживания и гостеприимства повысился, из плохого - столик без депозита в 6 тысяч рублей не занимать. В этой конкуренции нулей на кредитных карточках средний класс остался без привычных мест отдыха просто потому, что их не достаточно. И, как показывает практика, «сарафанное радио» срабатывает быстрее. Услышать «да, привет, мы в Крыму, и знаешь, тут в принципе не плохо» от туристов премиум класса не такая редкость.

ИДЕМ В ГОСТИ

Что больше всего ценится в эногастрономических путешествиях, так это ощущение от попадания в гости к кому-то не знакомому, но долго тебя ожидающему человеку. Это отражается во всем: в рассказе фермера о своих пушистых белых козочках, чье молоко уже в виде сыра ждет пробы, в погружении с аквалангами к ясельным группам устриц, которые скоро станут взрослыми моллюсками, и в безусловной любви ко всему, что люди делают на своей земле. Это чувство делает продукты особенно вкусными, а атмосферу незабываемо теплой.

Ялтинский лук, черноморская рыба и каре ягненка - залог успеха ресторана Фото: Анна КИРИЕНКО

- Те гости, что уже видели многое, во главу угла ставят не состояние дорог, качество мобильной связи, а гостеприимство, хороший сервис, вкусную еду, красивую подачу, профессионализм и атмосферу, - говорит организатор эногастрономических ужинов на виноградниках Esse и Kacha Walley Ольга Шомысова.

- Люди хотят камерности, персонального обращения, а не безликих шведских линий. Раньше мы встречали три группы в неделю, сейчас - три группы в день. И выручка в сравнении с прошлым годом выросла в 7 раз.

Позавтракать или пообедать за деревянным столом среди виноградников с видом на пологие крымские горы готовы постояльцы пятизвездочных комплексов и отелей, и даже нанять для этих целей вертолет. Группы прилетают от 4 до 40 человек, в зависимости от формата вечеринки. Они обязательно прогуливаются по виноградникам, делают фотосессии, узнают о тех сортах, которые в скором времени попробуют уже в вине. В беседке их встречают устрицы и игристое, предваряя путеводитель по вину и закускам.

- Вино объединяет, атмосферу создают сами гости, а наша задача сделать все, чтобы у них было хорошее настроение, - уверяет Шомысова. - И это наши возвратные гости, которые и сами еще не раз приедут, и своих друзей приведут.

ГДЕ ИСКАТЬ КРЫМСКИЙ ВКУС

Билеты на эногастрономические туры в экскурсионных бюро не продают. Информация передается через объекты размещения или уже по рекомендации клиентов. Как таковой консьерж-службы для составления индивидуальных программ в Крыму нет, собственно, как и отдельного винно-гастрономического направления.

Гастрономическая карта Крыма, которая была создана при бюджетной поддержке и презентована в этом году, требует дальнейшего развития. Сейчас она доступна в виде веб-каталога с разбивкой по четырем регионам полуострова, их специалитетам и точкам общепита, где используют локальные продукты и местную кухню. Для конечного туриста она не пригодна и нуждается в некой мобильности. Тем более, что самостоятельные туры стремительно набирают популярность: получил карту с координатами точек гастрономического путешествия, согласовал маршрут и отправляешься в поисках кладов вкуса и аромата.

На форуме "Инжир" шэф-повара соревнуются в приготовлении блюд из крымских продуктов Фото: Анна КИРИЕНКО

А для предварительного ознакомления нужны специализированные мероприятия, как форум профессионалов индустрии гостеприимства «Инжир» (интересная жизнь рестораторов). Уже три года он проходит в Крыму осенью и посвящен продвижению «вкуса Крыма». В прошлом году участники форума составили топ-10 крымских специалитетов для включения в бренд «черноморская кухня». В него вошли ялтинский лук, лаванда, помидоры, огурцы, камбала, сарган, барабуля, мидии, мясо рапаны и абрикосы.

- К сожалению, сегодня Крым не может похвастаться потрясающим уровнем сервиса, современной инфраструктурой, но может дать ощущение «вкусно». И на этом имеет смысл в ближайшее время строить маркетинговую программу, - считает организатор «Инжира», руководитель КРОО «Территория поддержки предпринимательства индустрии гостеприимства Крыма» Мария Мальгина.

- Поэтому в этом году мы сохраняем формат делового мероприятия «Инжир», но расширяем зону гастрономии - на фуд-корт выйдут около 20 ресторанов, которые будут готовить меню на основе топ-10 самых популярных продуктов Крыма. Если эпидемическая ситуация не смешает планы, то 9-11 октября на открытой площадке комплекса «Riviera Sunrise» в Алуште мы проведем форум гостеприимства с фестивалем крымской еды «Крым - это вкусно».

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