Держали в рабстве 15 лет: В Крыму спасли верблюда, которого хотели пустить на мясо

Барик обрел новую семью благодаря сайту объявлений. Фото: Наталия Курласова

Привычка людей обращаться с животными как с вещами часто заканчивается трагично. Статистику подобных случаев чуть не пополнила история крымского верблюда, которого предыдущие владельцы сдавали в аренду и беспощадно эксплуатировали 15 лет.

ПРОДАТЬ ЗА КОПЕЙКИ ИЛИ ПУСТИТЬ НА МЯСО

С рождения животное не видело ни нормального отношения, ни вкусной еды, ни заботы. И когда верблюду по прозвищу Барик стало совсем плохо - владелец решил продать его за копейки. А если бы покупателей не нашлось - просто пустить на мясо.

Историю о несчастной судьбе животного поведала новая владелица Барика - Наталия Курласова, которая даже организовала для верблюда ранчо. Женщина листала сайт Avito и наткнулась на объявление про продажу животного.

- Когда приехала посмотреть на него, то сразу поняла, что тут уже идет речь не о покупке, а о спасении. Верблюд почти не ходил, на теле были пролежни, - рассказывает Наталия.

Верблюд находился в критическом состоянии из-за постоянной эксплуатации. Фото: sugar_valley_crimea/Instagram

СИДЕЛ НА ПРИВЯЗИ, КАК ПЕС

Выяснилось, что прошлый владелец работал на Ай-Петри, катая туристов на несчастном верблюде, который считай всю жизнь без передышки носил на себе тяжести из-за чего и заработал проблемы со здоровьем. А когда ему стало совсем плохо, то хозяин посадил животное на короткий поводок около забора частного дома.

Новая хозяйка выкупила Барика за небольшие деньги и сигареты.

- К нам приехал ветеринар и после осмотра озвучил диагноз - артрит задних конечностей. Однако прописанные лекарства оказалось не так просто достать. Продаются они только на материковой части России, поэтому не знаю, как мы их добудем, - сетует Курласова.

На ранчо для верблюда построили просторный вольер, где ему будет тепло и уютно. Сейчас с ним много гуляют, хорошо кормят, а скоро полностью вылечат. Животное проявляет активный интерес к лошадям и людям. Теперь Барик находится в хороших руках и обрел настоящий дом.

Барику построили уютный и теплый дом, где он сможет зимовать. Фото: sugar_valley_crimea/Instagram

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