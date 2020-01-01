Кот Мостик: «Ухожу! Испугались?»

Рыжий кот четыре года жизни посвятил строительству Крымского моста. Пушистый за это время стали талисманом стройки века и обзавелся армией поклонников в соцсетях, где завел странички.

Его визитка в соцсетях проста и лаконична:«В простонародье - Мостик. Самый знаменитый кот страны! Главный на Крымском мосту.»

После трудов праведных можно и отдохнуть. Фото: кот Моста/VK

- Ухожу! – такой недавно пост опубликовал кот-звезда. - Испугались?

Рыжий, правда не стал уж слишком делать нервы своим почитателям, и сразу же объяснил: - В отпуск. На красный диван и к миске креветок. Заслужил!

Символом Крымского моста, действительно заработал новогодние каникулы. Стройка века завершена: в конце декабря через Керченский пролив началось железнодорожное движение, которое открыл президент России Владимир Путин.

Кот Мостик: "Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично!".Видео: кот Мостик/VK

Первый пассажирский состав «Таврия» успешно преодолел маршрут «Санкт-Петербург - Севастополь», следом прошел через Керченский залив и «Москва - Симферополь».

Автомобильная часть моста уже работает больше года, а теперь и железнодорожная часть запущена в эксплуатацию. Мост через Керченский пролив готов на 100 процентов! Стройка века уже стала частью истории. Но получается, что котоинспектор, главный прораб и просто любимец мостостроителей остался не у дел?! Куда же теперь рыжий денется, что будет с котом Мостиком?

Отчитался. Президент мостом доволен! Теперь возьмусь за эксплуатацию. Фото: кот Моста/VK

- Хозяин мне не нужен, я - самостоятельный кот, - заявил рыжий. - Дел много, буду за эксплуатацией моста приглядывать. Как же без меня, талисмана!

Как Новый год встретишь, так и проведешь, а котоинспектор под бой курантов смотрел свои кошачьи сны на диване у Михалыча.

- Думаю и дальше у него останусь. На мост бегать недалеко и ежедневная порция морепродуктов обеспечена, - сообщил кот Мостик.

Переживать за проныру не стоит, на его усыновление уже давно очередь выстроилась, но он не представляет своей жизни без моря и Крымского моста. Пишут с него и картины, посвящают поэмы.

Портрет Рыжего, которого держит на руках строитель, украсил одну из опор Крымского моста. Рисунок увидят пассажиры поездов, которые едут на полуостров

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