«Где тепло и яблоки»: Подростки из Ленинградской области бежали в Крым от родителей

Мальчики давно планировали побег, но родители об этом даже не догадывались Фото: Архив "КП"

После скучных пар в школе трое подростков из Ленинградской области решили сбежать в Крым. Несколько месяцев 14-летний Ярослав Глушко и двое 13-летних семиклассников Петя Смирнов и Марк Евдокимов задумывали, как незаметно от родителей уехать на теплый полуостров из своего города Сосновый Бор, что под Санкт-Петербургом.

Во вторник 26 января друзья решили осуществить свой план. Они собрали вещи, отключили мобильные телефоны, сели на первый автобус до Петербурга и уехали. Там у ребят был общий знакомый, у которого они планировали провести несколько дней, а потом уехать в Евпаторию.

Как сообщила КП-Крым инспектор по делам несовершеннолетних Ленинградской области Юлия Михайлова, в курортном городе у одного из беглецов живет дедушка, поэтому и решено было ехать сразу туда.

- Мальчики давно планировали этот побег, но их родители об этом даже не догадывались. Ребята из полных благополучных семей и из дома раньше не сбегали, - рассказывает инспектор. - Поэтому для их родителей это было неприятным сюрпризом. Папы и мамы ждали детей из школы весь вечер, но потом пришли в полицию писать заявление.

Доехать до полуострова подростки не успели - в одном из торговых центров Санкт-Петербурга беглецов перехватили полицейские. На вопрос правоохранителей «Почему именно Крым?» парни сказали, что «там тепло, есть яблоки и нет надоевших родителей».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние обнаружены в ТЦ «Лиговский», сотрудниками 12 отдела полиции и волонтерской организацией «Лиза Алерт». Сотрудниками полиции города Сосновый Бор несовершеннолетние будут доставлены по месту жительства и после разбирательства переданы родителям, - сообщили КП в правоохранительных органах.

Напомним, в декабре несовершеннолетняя крымчанка взяла у своих родителей миллион рублей и сбежала в Магадан со своим возлюбленным. Парочку нашли спустя сутки, но разлучать не стали.

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