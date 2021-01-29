Хватит ли туристам пересохшего Крыма воды в курортном сезоне 2021 года

В некоторых районах крымской столицы уже работают замещающие источники Фото: Архив "КП"

На днях глава республики Сергей Аксенов заявил, что сегодня Крым рассчитывает на худший сценарий наполнения водоемов. Дожди и снег не сомгли исправить ситуацию с засухой на полуострове, поэтому все надежды лишь на подземные источники.

Впереди курортный сезон и, как утверждают аналитики Туту.ру, рейс «Москва - Симферополь» станет самым популярным среди туристов и в этом году. Смогут ли власти полуострова справиться с миллионным потоком курортников в период вододефицита - разбиралась «Комсомолка».

По мнению замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмета Аблаева, к туристическому сезону на полуострове предпримут все возможные меры, чтобы увеличить запасы воды.

- Миллионы туристов едут не в один город Крыма, они распределяться по всему полуострову, поэтому справиться с таким потоком мы точно сможем, - отмечает Аблаев. - На данный момент у нас только два города, которые получают воду по графикам, - Симферополь и Ялта.

По информации Аблаева, в некоторых районах крымской столицы уже работают замещающие источники. Ежедневно Симферополь получает по 72 тысячи кубометров воды из артезианских скважин.

- В курортных городах, например в Ялте, тоже ведутся все необходимые работы. Сейчас город получает воду по два часа утром и столько же вечером, поэтому с учетом этих мероприятий мы стараемся сохранить воду в наших водохранилищах, которые и питают южную столицу, - отмечает замминистра. - Еще мы рассматриваем возможность использовать артезианские скважины, которые находятся близ села Орловка.

Также сейчас по всему полуострову начинают эксплуатировать ранее пробуренные скважины. Их реконструируют, покупают насосное оборудование и подключают к существующим сетям водоснабжения.

- За счет этого мы также будем дополнительно получать какой-то объем воды, чтобы обеспечивать людей даже с учетом графиков. Плюс в этом году в рамках технико-экономического обоснования будут разработаны мероприятия по строительству опреснительной установки на территории Ялты, - подчеркивает Аблаев и добавляет, что на сегодня уже есть понимание, где будет находится опреснительная станция. Осталось только определить ее мощность и объем.

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