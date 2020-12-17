Владимир Путин назвал способы решения проблем с засухой в Крыму

Путин назвал опреснение не самым лучшим методом в борьбе с дефицитом воды. Фото: кадр пресс-конференции с президентом РФ.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что пресную воду для Крыма будут добывать, в том числе, из-под Азовского моря. Так он ответил на вопрос, прозвучавший из колл-центра, куда обратились жители Евпатории.

- Сейчас проводятся геологические исследования. Часть водозабора перенаправляется. Надеюсь, что Крым не почувствует сильных ограничений. Запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим в советское и украинское время никто не занимался. Сейчас работы ведутся широко, - заявил президент.

Путин добавил, что одним из главных направлений в решение проблем с засухой на полуострове было опреснение, но применять его будут точечно.

- Опреснение - достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф водоснабжения, в целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно. Для Крыма еще может быть одна инновация: специалисты говорят, что в прилегающих к республике акваториях Азовского моря и под ним могут быть большие запасы пресной воды. Все это в совокупности дает мне основания сказать, что проблему мы решим. Соответствующие средства выделяются. Это касается не только Крыма, но и Новороссийска и Геленджика, - подчеркнул президент.

Напомним, из-за критического обмеления водохранилищ в крымской столице и населенных пунктах Симферопольского, а также Бахчисарайского районов подачу воды ограничили. Город перешел на почасовые графики водоснабжения.

В середине ноября в Евпатории начали отключать воду по ночам, а затем до конца декабря в городе полностью отключили горячую воду. 7 декабря на почасовой график перевели и Ялту. Теперь жителям Большой Ялты положено по шесть часов в день.

После новогодних праздников на почасовую подачу воды переходит и Алушта.

Проблема дефицита воды в Крыму возникла в 2014 году, когда Киев перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Жители региона получают воду из местных источников.

Правительство России направит более 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.

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