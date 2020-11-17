В Евпатории ограничили подачу воды в ночное время

Теперь с 11 вечера до 5 утра в домах евпатоийцев не будет воды
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В Евпатории ввели ограничение подачи воды в ночное время, сообщили на официальном сайте муниципального образования.
- Евпаторийский филиал государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, в ночное время суток (с 23.00 до 5.00) будет произведено снижение общегородского давления воды, – отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, «Вода Крыма» со вчерашнего дня ужесточила графики подачи водоснабжения в крымской столице, согласно которому жители Симферополя начали получать воду всего на четыре часа в сутки.
Почасовая подача воды, заметим, началась еще в августе, когда на полуострове остро встала проблема дефицита воды. В связи с продолжающейся засухой в Крыму жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов получали воду по шесть часов в сутки.