На два часа меньше: В Симферополе ужесточат график подачи воды

Уже со следующего понедельника график определится точнее Фото: Архив "КП"

Из-за критической ситуации с вододефицитом в Симферополе крымские власти ужесточают графики подачи воды, сообщили в пресс-службе госпредпрития «Вода Крыма».

С 17 ноября крымчанам придется жить по новому графику отключения воды: вторник, среда, четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00; пятница, суббота, воскресенье - с 18.00 до 22.00.

Уже со следующего понедельника график определится точнее на всю неделю, отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, почасовая подача воды началась еще в августе, когда на полуострове остро встала проблема дефицита воды. В связи с продолжающейся засухой в Крыму жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов получали воду по шесть часов в сутки.

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