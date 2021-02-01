Эксперт объяснил, зачем Украине нужен референдум относительно статуса Крыма и Донбасса

Крым стал российским регионом в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

Референдум относительно статуса Крыма, который собираются провести на Украине, никак не повлияет на принадлежность полуострова России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее полномочный представитель контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук предложил провести референдум по «необходимости возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева». Также экс-президент Украины заявил, что Крым, а также ЛНР и ДНР, якобы являются украинскими территориями, но над ними утерян контроль.

- В отношении Крыма все его заявления абсолютно бессмысленны. Украина - другая страна, то что она принимает у себя, нас касается меньше всего. Более того, в этом можно усмотреть даже нарушение недавно принятых российских законов об ответственности за призывы к отчуждению территорий, - отмечает Джаралла.

При этом, по словам политолога, инициатива Кравчука по Донбассу имеет определенный смысл.

- На таком референдуме жители Украины проголосуют против отчуждения территорий ЛНР и ДНР, которые Киев считает своими. Не потому что они какие-то убежденные националисты, а потому что если им плохо, то и всем якобы должно быть плохо. Подразумевается, что результаты референдума должны быть якобы аргументом, чтобы махать им перед странами запада, - заключил эксперт.

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