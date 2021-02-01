Власти Ялты вскрывают полы в неотапливаемых квартирах

Хаотичная застройка Ялты вылезла горожанам боком. Фото: Архив "КП".

Водохранилища Южного берега Крыма за неделю пополнились на 1 миллион 800 тысяч кубометров. Ежесуточный приток составляет 228 тысяч кубометров, при этом город полностью запитан от горных источников. Основной - Хаста-Баш, который дает по 30 тысяч кубометров воды, Уч-Кош - по 7 тысяч, Массандровский водопад - порядка 10 тысяч. Проснувшийся Учан-Су наполнил озеро Могаби, откуда жителям региона поступает около 2 тысяч кубометров пресной воды.

Но, несмотря на практически бесперебойную подачу ресурса, горожан волнует один вопрос - почему в гостиницах и курортных комплексах вода идет не по графику, как везде, а постоянно. Свое возмущение ялтинцы высказывают на страницах главы Крыма в социальных сетях, мол, водоканал отелям подает воду круглосуточно и это за счет экономии на жителях.

- Еще месяц назад всем крупным потребителям в три раза снизили объем подачи воды, - заверила глава горадминистрации Ялты Янина Павленко. - Им вода подается раз в 3-4 дня, а не как жителям ежедневно и по графику. У гостиниц есть накопительные емкости, откуда они подают воду.

Таких емкостей или насосов для поддержки давления в сетях не оказалось в 18-этажном жилом комплексе «Алмаз». Вода на верхние этажи не доходит, и чтобы снять проблему властям пришлось разыскать руководителя компании-застройщика. Он пообещал закупить и установить необходимое оборудование.

С хаотичной застройкой в гаражных кооперативах найти крайнего сложно. Вместо металлических ангаров для хранения автомобилей давно выросли двух-трехэтажные эллинги, куда хозяева съезжают на лето, сдавая свои квартиры отдыхающим. Один из таких кооперативов разместился на трубе коллектора, которая дала течь. И теперь, чтобы избавиться от порыва, коллектор нужно выносить за пределы застройки.

- Нужно задать вопрос, зачем построили на водоводе без единого документа и принять управленческое решение, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Если возможно амнистировать и узаконить без ущерба для горожан и природы, то это одно дело. Если нет возможности, принимать другие меры административного характера. В Ялте строительство, зачастую, начинается без единой бумаги, просто так. Если построили на голове с нарушением прав третьих лиц, решение на бумаге по каждому такому случаю должно быть.

Бумаги нет, подвала нет, а трубы в подвале есть и они текут. Так выглядит ситуация в многоквартирном доме на одной из центральных улиц Ялты. Чтобы найти утечку ремонтники вскрывают полы в квартирах жителей первого этажа.

- Проблема комплексная и масштабная, в дом отопление не подается, - признает Павленко. - Долбим полы у людей в квартирах, ищем утечку. Жильцы с пониманием относятся. Это опять же к хаосу как происходила застройка и формировались жилые помещения.

Слова градоначальницы подтверждает статистика аварий на электрических сетях Ялты. Как только температура воздуха пошла вниз и жилой сектор включил отопительные приборы, трансформаторные подстанции вышли из строя. 25 января случилась авария на подстанции в Массандре, оставив часть городских улиц и поселки без электроснабжения. На устранение аварии ушло 6 часов. Уже через сутки аналогичная проблема возникла на подстанции в поселке Береговое. И не успели ремонтники свернуть оборудование и уехать, как аварийная автоматика сработала второй раз. 29 января произошла еще одна авария на сетях электроснабжения, которую устранили в тот же день.

Отметим, что еще во время блэкаута зимой 2015 года в Ялте обнаружили неучтенный жилой фонд, подключенный к сетям электроснабжения. Городская электросеть не рассчитана на такое количество пользователей и регулярно дает сбой в период пиковых нагрузок.

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