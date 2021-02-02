В Феодосии пациент городской поликлиники устроил перестрелку

Бурную ссору с перестрелкой быстро прекратили охранники Фото: Архив "КП"

Измотанный очередями пациент Феодосийской поликлиники решил устроить стрельбу рядом со зданием больницы. Обычный спор о том, кто заходит в кабинет первый закончился для двух пациентов перестрелкой.

Как рассказала КП-Крым заведующая отделением поликлиники Ольга Иванишко, сначала один из буйных посетителей больницы начал нецензурно выражаться, а второй - всего лишь ему на это указал. Позже безобидный упрек перетек в громкую ссору, затем в драку, а за пределами больницы один из них уже достал оружие. Пистолет хоть и оказался травматическим, но без последствий не обошлось.

- Они что-то очень долго пытались выяснить сначала в поликлинике, а потом их конфликт плавно перетек на улицу, - рассказывает завотделением. - В тот момент я отсутствовала на месте, поэтому о произошедшем мне рассказали в регистратуре уже под вечер.

По ее словам, бурную ссору с перестрелкой быстро прекратили охранники. Они вызвали полицию и задержали участников конфликта.

Сейчас мужчины находятся в Феодосийской городской больнице. О их состоянии пока ничего неизвестно.

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