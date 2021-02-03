Памятник Марии Чеховой на ялтинском кладбище восстановят за 90 тысяч рублей

Младшая сестра Антона Чехова посвятила ему всю свою жизнь. Фото: из архива семьи Чеховых

Семью Чеховых в Крым привело далеко не желание любоваться красотами или наслаждаться солнечными ваннами. Продолжительный туберкулез Антона Павловича не давал ему покоя, мешал творить и жить. Борьба с болезнью отбирала много сил, врачи порекомендовали писателю отправиться на лечение к морю.

УХАЖИВАТЬ ЗА ЧЕХОВЫМ ПОЕХАЛА СЕСТРА

В конце 1898 года в возрасте 38 лет Чехов решается купить участок в Ялте, где вскоре разместился уютный и светлый дом.

Дом А.П. Чехова в Ялте. Фото: из архива семьи Чеховых

Ухаживать за Антом Павловичем на южный берег поехала родная сестра - Мария, которая была его младше всего на два года.

Мария 6 лет ухаживала за болеющим братом в Ялте. Фото: из архива семьи Чеховых

Через 6 лет после переезда в Ялту писатель скончался. Ему было всего 44 года. Мария была убита горем, любимый брат не справился с многолетним туберкулезом. Позже эксперты выяснят, что на фоне болезни у писателя образовался тромб, который привел к закупорке сосудов и последующему кровоизлиянию в мозг.

Кабинет дома А.П. Чехова в Ялте. Фото: из архива семьи Чеховых

СВОЮ ЖИЗНЬ МАРИЯ ПОСВЯТИЛА БРАТУ

Всю оставшуюся жизнь Мария посвятила творчеству брата, она собирала и издавала рассказы Антона Павловича, а в 1921 году открыла в его доме музей, в котором 36 лет была бессменным директором.

В возрасте 94 лет Чехова умерла в Ялте от инфаркта. Ее похоронили рядом с матерью на городском кладбище.

БРОШЕННАЯ МОГИЛА

В 2012 году ялтинцы, в очередной раз посетив место захоронения сестры Чехова, ужаснулись. На гранитном надгробии отсутствовал бронзовый барельеф. Неизвестные лица украли его, и, по всей видимости, бессовестно сдали на металлолом.

Вот уже девять лет гранитная плита на ялтинском кладбище пустует, и только надпись золотого цвета напоминает о том, кто покоится в могиле.

Бронзовый барельеф с могилы Марии Чеховой украли в 2012 году. Фото: соцсети

Воров так и не нашли, а делать новый барельеф никто не спешил, ведь деньги на эти цели нужно было выделить из бюджета Ялты. Местных жителей настолько огорчило печальное зрелище, что они хотели вернуть прежний вид памятнику за свой счет. Но столкнулись с ограничениями на законодательном уровне.

БАРЕЛЬЕФ ВЫЛЬЮТ ЗАНОВО

Выяснилось, что надгробие Марии Чеховой относится к памятникам культурного наследия Крыма и охраняется государством.

Хорошую новость КП-Крым сообщил заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Жаворонков. Барельеф восстановят в ближайшее время.

- Подрядной организации было выдано задание, по которому разработана проектная документация. Сейчас она проходит согласование. На историко-культурную экспертизу материалы отправят 5 февраля. После этого проект согласует орган охраны культурного наследия. И можно начинать заниматься воссозданием барельефа, - рассказал Жаворонков.

Он добавил, что бронзовую часть памятника будут ставить сотрудники ялтинского МУПа.

- Барельеф восстановят быстро, так как этим займется пользователь территории, на которой находится могила. В данном случае - это МУП ялтинского муниципалитета. У них даже есть связь с производством бронзовых деталей. Восстановление обойдется в 90 тысяч рублей, - отметил Жаворонков.

В заключении представитель госкомитета рассказал, что помимо бронзовой части памятника ничего ремонтировать больше не нужно. Могила находится в удовлетворительном состоянии.

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