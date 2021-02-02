Ржавый крест и сломанные оградки: Как выглядит могила дочки Чуковского в Крыму через 90 лет после ее смерти

Дочка Чуковского умерла от неизлечимой болезни - костного туберкулеза
Фото: Александра Тимощенко
Заросший лес, груда камней на земле и куча сломанных железных крестов. Под ногами даже тропинок нет. Вместо них - разбитые каменные могилы и разбросанные детские игрушки. Так выглядит старое Алупкинское кладбище, на котором была похоронена любимая дочка и муза известного детского писателя Корнея Чуковского.
Это та самая девочка, без которой не было бы сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Айболит» и «Муха-цокотуха». Все эти произведения были написаны именно в годы жизни маленькой девочки по имени Мурочка Чуковская.
Девочке было всего 11 лет. Фото: Википедия
Когда Мура заболела страшной неизлечимой болезнью в 1929 году, ей было 9 лет, но родители верили в чудо и старались спасти девочку. Тогда вся семья Чуковских переехала в Крым, чтобы начать лечение в прославленном противотуберкулезном детском санатории имени Александра Боброва, что под Алупкой.
- У самого моря, которое как огромный рефлектор рассеивает в воздухе столько лучей, что дети даже осенью, даже лежа в тени, загорают здесь, как цыгане, - вспоминал писатель это место.
Под ногами даже тропинок нет. Вместо них - разбитые каменные могилы
Фото: Александра Тимощенко
Но лечебного алупкинского воздуха для Мурочки оказалось недостаточно. По словам сотрудников санатория, девочку в санаторий привезли уже в очень тяжелом состоянии. Неизлечимая болезнь беспощадно уничтожала все надежды на выздоровление.
Писатель хоть и пытался сделать все возможное для своей дочки, но чуда так и не произошло - в ночь на 11 ноября Муры не стало. С тех пор Корней Чуковский всем сердцем возненавидел Крым. В своих дневниках он даже назвал черноморский берег «омерзительным» и приносящим бесконечные страдания.
Старое кладбище в Алупке выглядит очень заброшенным
Фото: Александра Тимощенко
После его переезда могила Мурочки так и осталась заброшенной, и спустя девяносто лет почти вся заросла травой и деревьями. Посетителей на этом кладбище нет, но все знают, что именно тут была похоронена муза известного писателя.
После переезда Чуковского могила Мурочки так и осталась заброшенной
Фото: Александра Тимощенко
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