Унылое зрелище: Архитекторы хотят убрать кованые фигуры из сквера в центре Симферополя

В столице предлагают снести старые кованные фигуры в сквере им. Дыбенко. Фото: Кирилл Бабеев

Симферопольский парк кованых фигур или сквер им. Дыбенко в 2022 году собираются реконструировать. К созданию концепции администрация города привлекла местных архитекторов. Рассматривая возможное преображение территории, специалисты предложили частично или полностью убрать чугунные скульптуры из сквера. Деньги на восстановление зеленой зоны выделят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИЗВАЯНИЯМ ТУТ НЕ МЕСТО

Архитектор Кирилл Бабеев написал в Facebook, что территория представляет собой довольно печальное и унылое зрелище из-за результата творчества ремесленников-кузнецов.

- Мы очень ценим и уважаем чужой труд, допускаем, что кому-то даже нравятся эти кованые скульптуры. Но изваяниям не место в данном пространстве, они не несут никакой смысловой нагрузки, не транслируют то, что должны рассказывать объекты искусства в городской среде. Наоборот - создают негативное впечатление о центре города, - заявил Бабеев.

По мнению архитекторов, часть скульптур нужно перенести на периферию города, оставить можно лишь небольшие и более удачные объекты, с условием их переноса с основной аллеи вглубь зеленой зоны сквера.

Благоустройство сквера пройдет в 2022 году. Фото: Кирилл Бабеев

ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС

Мнения симферопольцев по данной теме разделились. Кто-то поддержал идею разработчиков проекта, а кто-то жестоко раскритиковал.

- Этот скверик хорош - самобытный и оригинальный, создает настроение. Спасибо мастерам, подарившим его городу. Оставьте нам наш особенный любимый парк, - написала жительница столицы Елена Горбенко.

Александр Ткачев думает иначе, он мечтает увидеть, как скульптуры снесут.

- Еще с момента установки этого металлолома мечтал увидеть, как город избавится от него. Эти кучи арматуры - символ эпохи безвременья из которой Симферополь никак не может выбраться.

Горожане предлагают компромисс - убрать кованые фигуры вглубь сквера. А в основной его части разместить аллею ремесленников и выделить место для уличной выставки по типу ялтинской аллеи художников.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ЛЮДЬМИ

В администрации Симферополя Комсомолке рассказали, что инициатива очистить парк от фигур поступила исключительно от архитекторов.

- Работы по реконструкции сквера пройдут в 2022 году. До этого идею изменения вида зеленой зоны предстоит согласовать с архитекторами и горожанами. И только под выбранную концепцию будет разрабатываться проектно-сметная документация. Поэтому симферопольцам не стоит волноваться, - заявили в администрации.

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