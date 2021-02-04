В феврале на Крымском полуострове зацвели абрикосы и подснежники

Цветение ароматной саркококки. Фото: Екатерина Дмитренко/НБС

Не обязательно ждать весны, чтобы полюбоваться на цветущие растения, достаточно приехать в ялтинский парк, где в середине зимы японский абрикос уже обсыпан кудрявыми цветами, а саркококка издает медовый аромат. В этом году цветение началось позже обычного, ведь зима была аномально теплой.

СОЗВЕЗДИЯ ПОДСНЕЖНИКОВ

- Поляны уже покрылись белоснежными подснежниками. Но зацвели они позже обычного, поскольку декабрь был очень теплым, а растениям нужен период небольшого похолодания, - рассказывает КП-Крым старший научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Редкие цветы подснежника занесены в Красную книгу. Фото: НБС

КУДРЯВЫЕ ЦВЕТЫ АБРИКОСА

Несколько позже ярко-розовые пышные цветы дал и японский абрикос.

Это нарядное дерево можно встретить в верхнем парке. На родине дерева - в Китае, в честь него устраивают даже целые фестивали. Интересно, что плоды японского абрикоса не едят в свежем виде, китайцы их маринуют и используют в качестве пикантной приправы.

Пышные цветы японского абрикоса. Фото: НБС

АРОМАТНАЯ САРКОКОККА

Гуляя по парку можно не просто любоваться цветением, но и ощущать его аромат. Медовые, сладковатые нотки исходят еще от необычного растения - саркококки низкой.

- Этот цветок родом из гималайского региона. И хоть он совершенно невзрачный, но издает изумительный сладкий запах, - продолжает Зыкова.

Цветение ароматной саркококки. Фото: Екатерина Дмитренко/НБС

БЕЛОСНЕЖНЫЕ СОЦВЕТИЯ КАЛИНЫ

Вдобавок к этому на кустах, под названием калина лавролистная, будто распахнулись сотни семян попкорна. Но подойдя ближе становится понятно, что вечнозеленое растение покрыто множеством белых и пышных соцветий, которые тоже прекрасно пахнут.

Цветение калины лавролистной. Фото: НБС

- Тем, кто хочет попасть на зимнее цветение, нужно поспешить, ведь потом у растений будет небольшой перерыв. Плодовые деревья - алыча, миндаль и абрикос зацветут уже ближе к концу февраля. Точную дату назвать невозможно, все зависит от погоды, - заключает специалист.

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