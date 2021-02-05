Стало известно, как будет выглядеть обновленный сквер им. Сергия Радонежского в Симферополе

В сквере высадят новые деревья, цветы и газон. Фото: вариант реконструкции

В этом году в Симферополе отремонтируют сквер им. Сергия Радонежского. Эту территорию восстановят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Парк находится на пересечении улиц Жуковского и Карла Маркса, напротив сквера Победы, поэтому является достаточно людной зоной.

Согласно проекту, опубликованному на сайте администрации Симферополя, вокруг памятника Сергию Радонежскому планируется высадить новые деревья, кустарники и цветы. Клумба с цветами оранжевого цвета появится у подножия монумента. Также вокруг статуи и на аллеях, ведущих к ней, уложат тротуарную плитку. По всей территории сквера равномерно расставят семь уличных скамеек. Кроме того, в парке должно появиться новое освещение и газон.

У основания монумента высадят цветы и уложат плитку. Фото: вариант реконструкции

Пока неизвестно, сколько денег выделено конкретно на этот сквер, но всего на реализацию проекта в 2021 году направили 617 млн рублей. Для благоустройства по всем городам Крыма выбрали разные территории. Для одних объектов проекты только готовят, на другие уже получено положительное экспертное заключение.

Напомним, сквер им. Сергия Радонежского открыли в Симферополе в 2014 году, открытие парка приурочили к 700-летию рождения Сергия Радонежского и 230-й годовщине основания крымской столицы.

Справка: Сергий Радонежский был иеромонахом Русской церкви и основателем Свято-Троицкого монастыря под Москвой. При жизни впервые от имени Русской церкви призвал к борьбе с ордынским игом. После смерти был причислен к лику святых.

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