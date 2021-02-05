Недосмотрели или смирились: «Укрзалiзниця» опубликовала у себя карту с российским Крымом

Сотрудники «Укрзализныця» рассказали, что уже исправили ошибку. Фото: из архива КП

Накануне «Укрзализныця» выложила на своем официальном портале карту Украины, где Крым обозначен, как российская территория. Эта история вызвала в Facebook целый скандал, пользователи были в недоумении, прикладывая скриншоты явного «провала» компании.

Речь шла о новости про возобновление поезда «Геническ-Сиваш», конечная станция которого находится на границе с Крымом. На опубликованной карте сотрудники украинской железной дороги обозначили путь следования поезда, но не обратили внимания на разделяющую Украину и Крым линию. На одной стороне оказалась Херсонская область, на другой - Южный федеральный округ.

Пользователи сети тут же обратили на это внимание.

- У вас все в порядке с картами, которые вы используете? Когда это Крым стал Южным федеральным округом?, - вопрошает автор поста.

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В свою очередь сотрудники «Укрзализныця» объяснили, что они ни в чем не виноваты. Свою претензию специалисты отправили в организацию OpenStreetMap, которая разместила в Сети такую карту.

- Просим разобраться с некорректным отображением Крыма на картах сервиса. Крым - это неотъемлемая часть Украины, и неправильное отображение полуострова на любых сервисах, в том числе на электронных картах - недопустимо. Специалисты нашей компании уже изменили API сервиса, где имеется корректное отображение карты Украины. Кроме этого, наши сотрудники проводят полную ревизию сайта компании, - заявили сотрудники «Укрзализныцi».

«СЛУЧАЙНЫЕ» ОШИБКИ?

Многие компании часто просто не обращают внимания на используемые карты, и тем более не вникают в политические дрязги.

Так, ранее карту с российским Крымом использовала компания «BMW» в навигационных комплексах своих автомобилей, продающихся в России. Но после очередного обновления карты поменяли.

Такие же карты видели пользователи автомобилей марки «Nissan», где границу между Крымским полуостровом и Украиной разделяла четкая линия.

Напомним, что страны ЕС и США официально считают Крым украинским, хотя он вошел в состав РФ еще в марте 2014-го года.

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