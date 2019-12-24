Украина пригрозила уголовными делами пассажирам поездов в Крым

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-24T10:10:49+03:00

По мнению правоохранителей незалежной, пересекать границу полуострова можно только через украинские пункты пропуска

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На Украине пригрозили уголовными делами всем пассажирам поездов в Крым.

Напомним, первый поезд из Санкт-Петербурга уже отправился на полуостров в понедельник, 23 декабря. Старт железнодорожному движению дал лично президент РФ Владимир Путин: он проехал рядом с машинистом по Крымскому мосту.

- Если первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция, скорее всего, уголовным делом, - заявил руководитель так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым" (украинское ведомство, созданное после Крымской весны на территории незалежной. - Ред.) Игорь Поночовный в интервью украинским СМИ.

Он заявил, что, согласно законодательству Украины, пересекать границу Крыма можно только через украинские пункты пропуска ("Чонгар", "Каланчак" и "Чаплынка"), а поездка через Крымский мост - административное преступление, а в некоторых случаях - даже уголовное.

Украинская прокуратура также собирается "дать оценку" компании, которая стала оператором железнодорожных перевозок в Крым - это "Гранд Сервис Экспресс".

Крымский политолог Владимир Джаралла посоветовал не обращать внимания на подобные заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU