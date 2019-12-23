2019-12-23T18:59:44+03:00
Общество

Боятся быть забытыми: Эксперт оценил заявление Киева об открытии ж/д части Крымского моста

Крымчанам стоит поменьше обращать внимания на заявления Украины
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Не стоит реагировать на каждое заявление Украины по поводу Крыма и событий вокруг него, заявил "Комсомолке" политолог Владимир Джаралла.

Напомним: после того, как президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, на Украине заявили, что въезд на территорию полуострова возможен только через их административные границы.

По мнению эксперта, Украина относится к категории виртуальных государств, которые существуют в словах и заявлениях, а не в реальных делах. Поэтому для них важно отреагировать на любое событие, чтобы о них не забывали.

- Меня удивляет, что мы вообще обращаем внимание на подобные заявления. Думаю, что и на Украине практически никто не обращает на них внимания. Для всех все понятно - Крым в России навсегда, - уверен Джаралла.

По его словам, хоть в отношениях двух стран и наметились положительные сдвиги, политический украинский режим всячески напоминает - на Украине необходима кардинальная смена власти, чтобы эта страна перестала быть враждебной к России.

Ранее КП-Крым писала, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился сегодня в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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