Перевозчик опубликовал видео, как поезд "Таврия" отправляется в Севастополь

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-23T17:45:58+03:00

Вагоны с пассажирами приедут в Севастополь 25 декабря

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Первый поезд из Санкт-Петербург в Севастополь отправился с вокзала Северной столицы сегодня в 14.00.

Видео, как от перрона отъезжают вагоны, опубликовал в своем аккаунте в Instagram перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

tavria.train Поезд "Таврия" отправляется с вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь

- В добрый час! Крым, встречай 25 декабря, - говорится в описании видео.

Люди провожают своих друзей и родственников, бегут за поездом и машут руками на прощание.

На перроне горожане снимают, как поезд набирает скорость. Он приедет на полуостров 25 декабря в 9.25 утра.

Ранее, напомним, КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU