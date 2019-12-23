Перевозчик опубликовал видео, как поезд "Таврия" отправляется в Севастополь
Первый поезд из Санкт-Петербург в Севастополь отправился с вокзала Северной столицы сегодня в 14.00.
Видео, как от перрона отъезжают вагоны, опубликовал в своем аккаунте в Instagram перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
- В добрый час! Крым, встречай 25 декабря, - говорится в описании видео.
Люди провожают своих друзей и родственников, бегут за поездом и машут руками на прощание.
На перроне горожане снимают, как поезд набирает скорость. Он приедет на полуостров 25 декабря в 9.25 утра.
Ранее, напомним, КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU