2019-12-23T15:21:52+03:00
Общество

Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился

Сегодня прошла церемония открытия ж/д части Крымского моста
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Андрей Новохатько / Крымская газетаФото: Андрей Новохатько / Крымская газета
Изменить размер текста:

Пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге, откуда отправился первый поезд в Крым, встречает стенд с информацией об истории железнодорожного сообщения между Петербургом и Севастополем, пишет Крымская газета.

Информационный стенд с историей ж/д сообщения Севастополя и Санкт-Петербурга

Информационный стенд с историей ж/д сообщения Севастополя и Санкт-Петербурга

Ранее КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. У главы государства попросили включить электрификацию крымской железной дороги в ФЦП.

Путину рассказали о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов.

Напомним, в коротком видеоролике показали 4 года строительства железнодорожной части Крымского моста, о чем писала КП-Крым.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представлен рейтинг медицинских организаций в Крыму
Стало известно, какая погода ждет крымчан в предновогоднюю неделю
Кот Мостик проверил железную дорогу через Керченский пролив
Аксенов соскучился по романтике поездов дальнего следования
Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился
Путину доложили о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов
Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе
Путина попросили включить в ФЦП электрификацию крымской железной дороги
В Симферополе 11-летний мальчик убежал от пенсионера, который предлагал ему секс
Миллион артефактов: На стройке Крымского моста нашли скелет древнего кита и античную усадьбу
Симферопольцам вернули маршрут №9 «7 горбольница - Аэрофлотский»
Погиб на месте: под Симферополем водитель врезался в бетонный столб
Аксенов назначил Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма
Крымчанка отправится в колонию за кражу денег и более 300 овец
Любовь не только к инженерии: ВИК объединяет сердца
Крымский мост: В одном видеоролике показали 4 года возведения железнодорожной части
Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек
Браконьер из Севастополя отработает 200 часов за то, что ловил рыбу сетями