Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-23T15:21:52+03:00

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Пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге, откуда отправился первый поезд в Крым, встречает стенд с информацией об истории железнодорожного сообщения между Петербургом и Севастополем, пишет Крымская газета.

Информационный стенд с историей ж/д сообщения Севастополя и Санкт-Петербурга

Ранее КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. У главы государства попросили включить электрификацию крымской железной дороги в ФЦП.

Путину рассказали о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов.

Напомним, в коротком видеоролике показали 4 года строительства железнодорожной части Крымского моста, о чем писала КП-Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU