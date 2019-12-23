Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился
Пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге, откуда отправился первый поезд в Крым, встречает стенд с информацией об истории железнодорожного сообщения между Петербургом и Севастополем, пишет Крымская газета.
Информационный стенд с историей ж/д сообщения Севастополя и Санкт-Петербурга
Ранее КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. У главы государства попросили включить электрификацию крымской железной дороги в ФЦП.
Путину рассказали о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов.
Напомним, в коротком видеоролике показали 4 года строительства железнодорожной части Крымского моста, о чем писала КП-Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU