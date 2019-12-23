Крымский мост: В одном видеоролике показали 4 года возведения железнодорожной части

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-23T11:20:06+03:00

В 147 секундах уместились все этапы строительства ж/д путей через Керченский пролив [видео]

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Красивое величественное сооружение соединило полуостров с материковой частью России. Вот-вот по железнодорожной части побегут шустрые поезда. Все этапы строительства моста через керченский пролив можно увидеть на коротком, всего две с половиной минуты видеоролике.

Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике..Видео: Крымский мост/VK

- Четыре года строительства моей ж/д части - в одном ролике. Ваши лучшие 147 секунд за день, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсетях.

КП-Крым рассказывала, что 23 декабря из Санкт-Петербурга отправится первый поезд на Симферополь. Состав пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту. Движение откроет президент РФ Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU