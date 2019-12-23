Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
- Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат Президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - говорится на сайте Кремля.
Ранее КП-Крым писала, что 18 декабря строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили.
Напомним, что перевозчик показал интерьер поездов и опубликовал видео с вагонами поездов "Таврия".
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ИСТОЧНИК KP.RU