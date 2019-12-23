2019-12-23T11:07:43+03:00
Общество

Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

Он пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Инфоцентр Крымского мостаФото: Инфоцентр Крымского моста
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

- Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат Президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - говорится на сайте Кремля.

Ранее КП-Крым писала, что 18 декабря строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили.

Напомним, что перевозчик показал интерьер поездов и опубликовал видео с вагонами поездов "Таврия".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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