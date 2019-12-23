Путину доложили о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-23T15:37:34+03:00

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Грузовые поезда пойдут по Крымскому мосту с 1 июля: к этому времени мостостроители закончат пуско-наладочные работы автоматических систем, а также оборудуют пункты досмотра грузов.

Систему железнодорожной автоматики уже полностью смонтировали на мосту и подходах к нему, но пуско-наладочные работы для грузовых поездов еще не завершены.

- Система централизации блокировки работает полностью, мы сейчас едем по сигналам, - рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих президенту России Владимиру Путину во время первой поездки на поезде в Крым. - Пуско-наладочные работы мы закончим до конца февраля или в самом начале марта.

Кроме того, по словам Дитриха, необходимо решить некоторые вопросы транспортной безопасности.

- Со стороны РЖД, с Тамани пункт досмотра грузовых поездов готов, а вот со стороны Крыма - еще нет. Поэтому и попросили у вас разрешить нам передвинуть срок [начала движения грузовых поездов] до 1 июля, - отметил министр.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин совершил первую поездку из Краснодарского края в Крым на поезде. Первый пассажирский состав, который пойдет на полуостров по Крымскому мосту, стартовал 14.00 из Санкт-Петербурга в Севастополь.

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Владимир Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту: онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU