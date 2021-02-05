В Крыму снесут недостроенный комплекс атомной электростанции в Щелкино

Демонтажу подлежат строения общей площадью 22 140 кв.м. Фото: Олеся Вишнева

В этом году снесут недостроенный комплекс Крымской атомной электростанции в Щелкино. Сомин РК издал документ, которым распорядился списать объект.

Демонтажу подлежат строения общей площадью 22 140 кв.м. В документе указаны такие помещения: блочная насосная станция; одноячеистая дизельгенераторная станция, реакторное отделение.

Заниматься сносом строений и вывозом строительного мусора будет Министерство строительства и архитектуры Крыма и ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов». Контролировать работы назначили вице-премьера республики - Евгения Кабанова. Отчитаться о выполненном задании ответственные лица должны будут до конца текущего года.

Отчитаться о выполненном задании ответственные лица должны будут до конца текущего года. Фото: Олеся Вишнева

СПРАВКА КП

Строить Крымскую АЭС начали в 1975 году, тогда полуостров очень нуждался в собственной электроэнергии. Однако катастрофа на Чернобыльской АЭС внесла изменения в планы государства. Проблем добавили и экономические трудности. В 1989 году стройку пришлось заморозить. С тех пор объекта никто не касался, со временем стройплощадку опустошили мелкие воры, а на заброшенную АЭС стали съезжаться туристы, как на экскурсию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымскую АЭС сравняют с землей

На месте развалин недостроенной электростанции появится индустриальный парк (подробнее)

Стены Крымской АЭС измельчат для Керченского моста

Высококачественный бетон превратят в нерастворимый в воде щебень (подробнее)