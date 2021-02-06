Илья Авербух хочет создать в Евпатории школу для фигуристов и хоккеистов

Илья Авербух Фото: Роман Тихончук/FB

В Евпатории, которая слывет детской здравницей, хотят построить современный каток, где можно будет круглогодично играть гонять шайбу и заниматься фигурным катанием.

- Хочу поделиться с вами отличной новостью - российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр Илья Авербух создаст в Евпатории школу зимних видов спорта «Наследие», - такой пост в соцсети разместил глава администрации города Евпатория Роман Тихончук.

На встрече обсудили важные вопросы по ледовому центру. Фото: Роман Тихончук/FB

Чиновник рассказал, что уже прошло совещание, на котором опередили место под ледовый центр. Выбор пал на земельный участок в районе школы №12, которая находится на улице Хлебная, 51.

- Обсудили важные вопросы подключения коммуникаций, а также размещения парковки. Илья Авербух рассказал, что сооружение будет быстровозводимым и уже к концу лета планируется его открытие, - отметил Роман Тихончук, добавив, что в новой спортшколе детвора сможет оттачивать мастерство в фигурном катание и хоккее.

Получается, что уже первого сентября крымчане смогут примерить коньки и опробовать искусственный лед в южном городе-курорте на берегу Черного моря.

Наставниками для крымчан станут мастера спорта России. Возглавит центр знаменитый российский фигурист, Олимпийский чемпион Максим Маринин.

Глава администрации Евпатории отметил, что идет речь и о социальной составляющей – всем желающим предоставят время для бесплатного катания. Также идет не забудут и о зрелищных ледовых шоу-программах.

Напоминаем, что в Симферополе по инициативе Ильи Авербуха уже появилась школа зимних видов спорта «Наследие».

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