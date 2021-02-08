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Ялта накопила четверть от годового объема пресной воды

Выручают горные источники и водопады
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Благодаря осадкам, Ялта накапливает воду для курортного сезона

Благодаря осадкам, Ялта накапливает воду для курортного сезона

Фото: Анна КИРИЕНКО

В водохранилищах Большой Ялты накоплена четверть от годового объема пресной воды. И это при практически круглосуточной подаче воды потребителям.

- Ялтинский регион получает воду практически круглосуточно, все это возможно благодаря высокому дебету альтернативных источников, - сообщила на штабе по водообеспечению глава администрации Ялты Янина Павленко. - Хаста-Баш дает 40 тысяч кубометров, Уч-Кош - 11,5 тысяч, 15 тысяч - Массандровский водопад и 2 - тысячи озеро Могаби. Ежедневно получа