Ялта накопила четверть от годового объема пресной воды

Благодаря осадкам, Ялта накапливает воду для курортного сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

В водохранилищах Большой Ялты накоплена четверть от годового объема пресной воды. И это при практически круглосуточной подаче воды потребителям.

- Ялтинский регион получает воду практически круглосуточно, все это возможно благодаря высокому дебету альтернативных источников, - сообщила на штабе по водообеспечению глава администрации Ялты Янина Павленко. - Хаста-Баш дает 40 тысяч кубометров, Уч-Кош - 11,5 тысяч, 15 тысяч - Массандровский водопад и 2 - тысячи озеро Могаби. Ежедневно получа