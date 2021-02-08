Уже несколько дней в Крыму разгорается жуткий скандал, так как стало известно, что весной прошлого года в полицию обратились родители девятилетней девочки. Они рассказали, что их дочку изнасиловал преподаватель и один из лучших уличных художников Феодосии.Зимой прошлого года Петр* - творческий человек, примерный семьянин стремя детьми - познакомился с 9-летней Мариной*, а спустя месяц общения изнасиловал школьницу.Как удалось узнать КП-Крым, 52-летний художник всю свою жизнь прожил в поселке Партенит, что под Ялтой. Ранее не судим и на учете у психиатра не состоял.Во время обыска у мужчины нашли несколько флешек, жестких дисков и книги запрещенной на территории Российской Федерации организации «Свидетели Иеговы».Подозреваемый педагог задержан по статье 132 - насильственные действия сексуального характера. Все обстоятельства преступления еще выясняются.Напомним, в сентябре прошлого года в Симферополе мужчина изнасиловал собственную несовершеннолетнюю дочь. Отец издевался над девочкой больше полутора лет, пока ужасающие подробности не всплыли на поверхность после стольких месяцев.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50* - имена измененыЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочериМужчина полтора года издевался над своим ребенком (подробнее)В Крыму мужчина изнасиловал падчерицу и избил годовалого сына42-летний обвиняемый ранее уже был судим (подробнее)