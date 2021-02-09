В Феодосии ребенок-аутист выпал из окна, пытаясь вернуть свой телефон

Ребенок выпал из окна и скончался на месте

Крымская семья воспитывала двоих сыновей. Старший мальчик заканчивал школу, а младший учился в 7 классе. Отношения между братьями были хорошими, общение осложнялось лишь тем, что 14-летний мальчишка страдал аутизмом. Часто с ним было сложно и родителям, но они так любили своего младшего сына, что любая проблема сглаживалась моментально.

Но 5 февраля в семью феодосийцев пришло горе. После обеда младшенький решил поиграть со своим телефоном, но в миг его что-то разозлило. Тогда он решил расправиться с сотовым и просто выбросил его в окно. Мать ребенка долго искала смартфон под окнами, но так его и не обнаружила. Решила позвонить по номеру, думая, что кто-то нашел пропажу.

Так и вышло, телефон подняли прохожие и взяли себе. Ответив на звонок женщины, они договорились о встрече в 19.00, чтобы передать смартфон в руки владельцев.

После ухода матери ребенок-аутист устроил в квартире истерику и пытался выйти на улицу, чтобы найти свой телефон. 18-летний брат его не отпускал. Крики утихли, старший мальчик ненадолго отвлекся, а в это время младший брат потянулся к окну и выпал.

Возвращаясь домой с утерянным сотовым, мать увидела ужасную картину - под ее домом стояла скорая, а на земле лежал погибший ребенок. Жуткой историей занимается Следком, ведется проверка.

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