С 1 марта в Крыму собираются снять некоторые ограничения, которые ранее вводили из-за коронавируса. Такое решение власти республики могут принять, если продолжится тенденция по снижению числа зараженных коронавирусом в регионе.- Мы планируем открыть те виды деятельности, которые ранее были запрещены. Но только в том случае, если будет наблюдаться снижение динамики заражения коронавирусом, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на штабе по противодействию коронавирусу.По его словам, снятие ограничений касается предпринимателей, которые занимались досуговой деятельностью.С 1 марта снова можно будет проводить банкеты, корпоративы, пышные свадьбы. Однако останутся требования по расстановке столов с соблюдением дистанции. Санитайзеры далеко убирать тоже не стоит, дезинфекция должна проводиться тщательно. Кроме того, в помещениях обязательно должны работать рециркуляторы. Также не отменяют масочный режим в местах массового пребывания граждан.Если в Крыму будет снижаться число зараженных с той же скоростью, что и сейчас, это позволит снять в регионе последние ограничения, заявила главный санврач республики Наталья Пеньковская. По ее мнению, такими темпами Крым вернется к обычной жизни очень быстро.Напомним, из-за Covid-19 в России по-прежнему действует ограничение на выезд и въезд в страну через государственную границу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму планируют снять антиковидные ограничения с 1 мартаИдет снижение распространения инфекции (подробнее)Крым отменил все ограничения для туристов с 15 июняВ обсерваторы будут отправлять только приехавших из-за рубежа (подробнее)