НАТО не сможет использовать воздушное пространство над Крымом для операций по транспортировке войск, оборудования и грузов. Такое мнение КП-Крым высказал депутат Госсовета РК Валерий Аксенов.Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил заместителю генерального секретаря НАТО Патрику Тернеру использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)*, чтобы альянс мог транспортировать войска, оборудование и грузы. Основной аргумент представителей Украины - отмена ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ.Помимо этого, стороны обсудили участие министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина - НАТО в Черном море «Coherent Resilience 2021».- Есть хорошая поговорка: свистеть - не мешки таскать. Во-первых, украинцы распоряжаются территорией, которая им не принадлежит. Во-вторых, самолеты НАТО над Крымом не пропустит система ПВО. Я думаю, что таким заявлением они нас пробуют на слабо, чтобы понять, что мы можем. Пускай попробуют, а долетит ли их техника вообще до Крыма, вопрос интересный, - отметил Валерий Аксенов.СПРАВКА «КП»Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором жители полуострова высказались за присоединение к России. Однако Украина, страны Европы и США отказались признать Крым российским.*Симферопольское РПИ - воздушное пространство, в пределах которого обеспечивается полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Каждый участок земной атмосферы находится в зоне ответственности определенного РПИ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ КрымаСилы НАТО до 12 июля отрабатывают маневры в Черном море (подробнее)«Такое возможно только во сне»: В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести войска РФ с полуостроваАльянс снова сделал заявление, что не признает российский Крым (подробнее)