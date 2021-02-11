Крымский полуостров хранит множество историй любви. В Алуште встретились будущий император Николай II и принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, знакомая нам как императрица Александра Федоровна. Пляж Коктебеля помнит историю первой любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, а песок Евпатории - курортного романа Дмитрия Ульянова и Фанни Каплан.ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМОдно из известных романтических мест - канатная дорога «Ялта-Горка». Она начинается от набережной, тянется над центром Ялты и доходит до холма Дарсан. Подъемник работает почти пол века и стал знаменитым благодаря культовому фильму времен перестройки «Асса» режиссера Сергея Соловьева. Под песню Бориса Гребенщикова «Город золотой», герои фильма едут в вагончике канатки, в который вмещается всего два пассажира. Запрыгивать в кабинку нужно на ходу, как и покидать вагончик, движение замкнутое, круговое, что для влюбленных является неким символизмом вечных чувств. А парение над крышами домов и дворами напоминает возвышенное состояние романтиков над мирской бренностью.ЗАГАДАТЬ НА ЗВЕЗДУРотонда «Звездопад воспоминаний» установлена на вершине горы Коклюк недалеко от Коктебеля. Это самая высокая точка Феодосийского мелкогорья высотой всего в 345 метров. С ротонды открывается потрясающий вид на Коктебель, Кара-Даг и всю Арматлукскую (Коктебельскую) долину. Эта местность известна своими восходящими потоками, превратившими хребет Узун-Сырт в гору Клементьева - колыбель советской авиации. «Пока будут восходящие потоки - будут люди, стремящиеся летать» - этот девиз привлекает влюбленных почувствовать себя невесомыми над просторами «долины голубых холмов» и загадать желание на падающую звезду.СОЕДИНИТЬ ДВА БЕРЕГАС недавних пор в плеяде романтических мест Крыма появился монументальный объект - мост через Керченский пролив, соединивший полуостров с материковой Россией. На самой высокой точке Керчи - горе Митридат - установлена скамейка в виде арок моста, соединенных словом «Крымский мост». Сооружение массивное, капитальное, опирающееся на бетонное основание, как сам мост. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон: любоваться как видом самого моста, так и сфотографироваться на его фоне для долгих и прочных отношений, проверенных временем.МОНЕТКА НА ПАМЯТЬФеодосия посвятила влюбленным два фонтана. Один из них, известный как «Пара под зонтом», установлен на Музейной площади недалеко от музея Александра Грина. Его «Алые паруса» до сих пор являются одой влюбленным и символом романтизма. И чтобы заручиться благословением создателя Ассоли и Грея, парочки кидают монетки в фонтан.Вторая конструкция установлена на набережной Десантников. Каменная скульптура юноши и девушки, которые сплетают руки, стоя спиной к спине, является символом поддержки друг друга и крепкого союза. Они словно стали единым целым, неразрывным для течения времени и водные струи лишь омывают их тела.КАМЕНЬ ИЗ ГАЛИЛЕИПриродный памятник «Чаша любви» на крайней западной точке Крыма мысе Тарханкут способен проверить крепость чувств и доверие влюбленных друг к другу. Природный бассейн, соединенный с морем через подводный тоннель, в глубину достигает 8-9 метров, и задача пары прыгнуть в него, не размыкая рук. На дне чаши, как гласит прикрепленная к уступу табличка, лежит камень из Каны Галилейской - города, в котором Иисус Христос на свадебном пире превратил обычную воду в праздничное вино. Тем, кто коснется этого камня, гарантированы вечные чувства друг к другу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму продлен конкурс на самую необычную историю любви«День, когда мы встретились» продлен до марта (подробнее)С видом на Крымский мост открылись три смотровые площадкиПотрясающая панорама 19-километрового сооружения открывается с мыса Ак-Бурун (подробнее)