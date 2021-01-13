С 15 декабря в Крыму стартовал конкурс на лучшую историю знакомства «День, когда мы встретились». Влюбленные парочки со всего полуострова могли делиться своими уникальными историями на сайте Министерства юстиции Крыма и получать ценные памятные призы.Это могли быть романтические, смешные, курьезные, нелепые или даже грустные, но судьбоносные рассказы о чистой любви.Конкурс должен был закончиться 10 января, но из-за большого количества писем в Минюсте решили продлить его еще на несколько месяцев - до марта 2021 года. Дата еще уточняется.- Только в первые дни запуска конкурса мы получили большой отклик от крымчан. Люди делились своими историями, рассказывали все самое интересное, - говорят КП-Крым в пресс-службе Минюста. - Историй было очень много, они были все настолько интересные, что решено было конкурс пока не заканчивать.Лучшие истории любви опубликуют на страницах крымского свадебного журнала «Счастливая свадьба в Крыму» и на официальных страницах Минюста Крыма. Авторы самых удивительных историй, которые займут первое, второе и третье место получат подарки.До марта 2021 года присылать истории можно личным сообщением на официальную страницу сообщества Министерства юстиции Республики Крым в Фейсбуке или во Вконтакте, а также на электронную почту denkogdami@yandex.ru.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50