«Мне просто позвонил незнакомый номер»: Жители Крыма делятся своими историями любви

Влюбленные пары могут поделиться своей уникальной историей любви Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Мне позвонил какой-то номер. В телефоне незнакомый мужчина басом спросил: «Ты выходишь? Сколько можно тебя ждать!». Я и вышла, но спустя несколько лет и сразу замуж! А до этого и знать не знала, кто мне звонит. Так и началась наша история, - рассказывает участница конкурса на лучшую крымскую историю знакомства и любви «День, когда мы встретились».

С 15 декабря в Крыму стартовал конкурс, в котором влюбленные делятся своими историями знакомств. Семейные пары, их дети или внуки со всего полуострова могут поделиться своей уникальной историей на сайте Министерства юстиции Крыма. Это могут быть романтические, смешные, курьезные, нелепые или даже грустные, но судьбоносные рассказы о чистой и искренней любви.

- В такое непростое время захотелось подарить людям позитивные эмоции, - говорят КП-Крым в пресс-службе Минюста. - Всего за пару дней мы уже получили большой отклик от крымчан. Люди делятся своими историями, рассказывают все самое интересное. Надеемся, что проект принесет радость многим. Поэтому и запускаем его в канун новогодних праздников с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021.

Жители Крыма могут отправлять письма с интересными любовными историями. Жанр не регламентирован, а оригинальность всегда приветствуется.

Лучшие истории опубликуют на страницах крымского свадебного журнала «Счастливая свадьба в Крыму» и на официальных страницах Минюста Крыма. Авторы самых удивительных историй, которые займут первое, второе и третье место получат ценные и памятные подарки.

Присылать истории можно личным сообщением на официальную страницу сообщества Министерства юстиции Республики Крым в Фейсбуке или во Вконтакте, а также на электронную почту denkogdami@yandex.ru.

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